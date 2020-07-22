МАУ ИЦ «Норильские новости»

В инфекционную больницу доставлен гуманитарный груз с необходимыми расходными материалами для медиков

В инфекционную больницу доставлен гуманитарный груз с необходимыми расходными материалами для медиков

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В инфекционную больницу доставлен гуманитарный груз с необходимыми расходными материалами для медиков

В инфекционную больницу доставлен гуманитарный груз с необходимыми расходными материалами для медиков

Около 600 килограммов гуманитарного груза, содержащего средства индивидуальной защиты для докторов Норильского ковидного госпиталя: медицинские маски, хирургические респираторы, защитные экраны для лица, специализированные бахилы, перчатки медицинские, комбинезоны, халаты, защитные комплекты одежды врача-инфекциониста – выгрузили сегодня на дебаркадере Кирова, 23.

Компания «АвиаМир» вложилась в перевозку груза в равных долях с «Норникелем».

- Наша транспортная компания с радостью приняла участие в этом, безусловно, важном и благом деле помощи норильским медикам. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе достаточно сложная. Поэтому крайне важно, чтобы медперсонал был обеспечен всем необходимым для безопасной работы в условиях пандемии. К нам обратился благотворительный фонд «Созидание» с просьбой перевезти гуманитарный груз, и мы по-настоящему рады, что смогли принять участие и внести свой вклад в общее дело. С марта этого года перевезено более 20 тысяч килограммов медикаментов и различного оборудования медицинского назначения, - говорит представитель транспортной компании «АвиаМир» Виталий Давыдов.

Груз прибыл в Норильск самолётом авиакомпании «АвиастарТу» 21 июля 2020. Груз предназначен инфекционной больницы № 2.

Директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова отмечает важность акции в непростой период пандемии.

- У нас нет приоритетов, кому помогать, есть официальные заявки от главный врачей клиник. Мы отвозим им помощь по списку, который они нам предоставляют. В списке - самые доступные средства индивидуальной защиты для врачей. Перед тем, как что-то покупать, мы созваниваемся с врачами, узнаем, что конкретно нужно.Если кажется, что Норильск и так должен быть обеспечен всем необходимым за счет градообразующего предприятия, то для нас это не имеет никакого значения. Мы помогли сотням городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Красноярск. В этих городах тоже есть предприятия, которые могли бы помочь больницам. В данном случае у нас возникла проблема с Норильском, потому что ваш город закрытый, груз можно привезти только на самолёте, и его доставка обходилась в очень большую сумму. Мы сразу обратились за помощью к компании «Норникель», и в тот же день проблема была решена: «Норникель» оплатил половину доставки груза, вторую взяла на себя компания-перевозчик. Это такая совместная акция: мы купили, а они всё доставили, потому что логистика очень сложная. Мы закупили и костюмы, и маски, и респираторы - я хочу точно знать, что врачи, которые лечат пациентов, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, что они это будут носить и не заболеют. У вас не такое большое количество медицинского персонала, поэтому надо беречь каждого врача, чтобы эпидемия как можно скорее ушла из вашего города, и всё свелось к тому, чтобы больше никого не потерять, - комментирует Елена Смирнова.

Норильские медики подчёркивают, что в нынешних условиях любая помощь актуальна, а средства индивидуальной защиты – особенно. Поэтому они выражают благодарность фонду «Созидание» за такую необходимую сегодня инициативу.

Всего фонд оказал помощь 120 медицинским учреждениям страны на общую сумму более 80 млн рублей.

Текст Марина Андриюк
22 июля в 18:03 150
ЗдравоохранениеАктуально
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