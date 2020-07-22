В инфекционную больницу доставлен гуманитарный груз с необходимыми расходными материалами для медиков

Около 600 килограммов гуманитарного груза, содержащего средства индивидуальной защиты для докторов Норильского ковидного госпиталя: медицинские маски, хирургические респираторы, защитные экраны для лица, специализированные бахилы, перчатки медицинские, комбинезоны, халаты, защитные комплекты одежды врача-инфекциониста – выгрузили сегодня на дебаркадере Кирова, 23.

Компания «АвиаМир» вложилась в перевозку груза в равных долях с «Норникелем».

- Наша транспортная компания с радостью приняла участие в этом, безусловно, важном и благом деле помощи норильским медикам. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе достаточно сложная. Поэтому крайне важно, чтобы медперсонал был обеспечен всем необходимым для безопасной работы в условиях пандемии. К нам обратился благотворительный фонд «Созидание» с просьбой перевезти гуманитарный груз, и мы по-настоящему рады, что смогли принять участие и внести свой вклад в общее дело. С марта этого года перевезено более 20 тысяч килограммов медикаментов и различного оборудования медицинского назначения, - говорит представитель транспортной компании «АвиаМир» Виталий Давыдов.

Груз прибыл в Норильск самолётом авиакомпании «АвиастарТу» 21 июля 2020. Груз предназначен инфекционной больницы № 2.

Директор благотворительного фонда «Созидание» Елена Смирнова отмечает важность акции в непростой период пандемии.

- У нас нет приоритетов, кому помогать, есть официальные заявки от главный врачей клиник. Мы отвозим им помощь по списку, который они нам предоставляют. В списке - самые доступные средства индивидуальной защиты для врачей. Перед тем, как что-то покупать, мы созваниваемся с врачами, узнаем, что конкретно нужно.Если кажется, что Норильск и так должен быть обеспечен всем необходимым за счет градообразующего предприятия, то для нас это не имеет никакого значения. Мы помогли сотням городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Красноярск. В этих городах тоже есть предприятия, которые могли бы помочь больницам. В данном случае у нас возникла проблема с Норильском, потому что ваш город закрытый, груз можно привезти только на самолёте, и его доставка обходилась в очень большую сумму. Мы сразу обратились за помощью к компании «Норникель», и в тот же день проблема была решена: «Норникель» оплатил половину доставки груза, вторую взяла на себя компания-перевозчик. Это такая совместная акция: мы купили, а они всё доставили, потому что логистика очень сложная. Мы закупили и костюмы, и маски, и респираторы - я хочу точно знать, что врачи, которые лечат пациентов, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, что они это будут носить и не заболеют. У вас не такое большое количество медицинского персонала, поэтому надо беречь каждого врача, чтобы эпидемия как можно скорее ушла из вашего города, и всё свелось к тому, чтобы больше никого не потерять, - комментирует Елена Смирнова.

Норильские медики подчёркивают, что в нынешних условиях любая помощь актуальна, а средства индивидуальной защиты – особенно. Поэтому они выражают благодарность фонду «Созидание» за такую необходимую сегодня инициативу.

Всего фонд оказал помощь 120 медицинским учреждениям страны на общую сумму более 80 млн рублей.