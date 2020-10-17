В инженеры я пойду, пусть меня научат

Обычно проходящий в виде больших очных мероприятий конкурс в этом году поменяет свой формат, но сохранит главный посыл — познакомить старшеклассников с профессиями, востребованными в Норильске, отмечают организаторы.

Конкурс «Мечтая о будущей карьере!» в рамках корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор» проводится с 2009 года. Его учредителем выступает Заполярный филиал «Норникеля», организаторами — управление корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», управление общего и дошкольного образования администрации Норильска и Норильский государственный индустриальный институт (НГИИ).

– В течение десяти лет конкурс помогает в самоопределении школьникам, заинтересованным в получении инженерно–технических специальностей, востребованных на нашей территории. Старшеклассники получают представление о том, какие требования предъявляются к современным инженерам, о видах деятельности инженерно–технических работников на предприятиях компании, знакомятся с основными кафедрами НГИИ, возможностями получения профессии и построения карьеры в родном городе, — рассказала Наталья Гладкая, главный специалист отдела региональных мероприятий управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля».

Немало ценят ребята и то, что с 2018 года абитуриентам НГИИ, принимавшим участие в конкурсе, при поступлении начисляют дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

В этом году в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий формат конкурса видоизменили. Чтобы познакомить как можно большее количество старшеклассников с самым северным институтом, с его основными направлениями подготовки специалистов и профессиями, которые востребованы на рынке труда, во всех школах Норильска до 16 октября проходили «Дни НГИИ». На классных часах старшеклассникам рассказывали об институте, они также принимали участие в видеоконференциях, где общались со студенческим активом, получая информацию, что называется, из первых рук.

Школьники, которые решат принять участие в конкурсе, должны будут составить заявку в форме резюме. В ней необходимо указать интересующие направления подготовки. А выбирать есть из чего: металлургия, горное дело, энергетика и автоматизация производства, строительство, технологические машины и оборудование, информационные системы и технологии, экономика и менеджмент.

Затем всех участников разделят на команды, в зависимости от выбранного направления, и они продолжат более близкое знакомство с кафедрами института. Каждой команде назначат наставников из числа студентов старших курсов. По условиям конкурса этого года свои впечатления и достижения при ознакомлении с будущей профессией участники будут фиксировать на видео. Результатом станут видеоролики с рекламой выпускающей кафедры НГИИ. Обязательное условие: материал, содержащийся в видеоконтенте, должен быть авторским и подходить для использования в дальнейшей профориентационной работе со школьниками. Дополнительные баллы команды получат за размещение готовых роликов в социальных сетях.

– В прошлые годы конкурс стартовал с большого мероприятия в стенах НГИИ, где ребята знакомились, формировались команды, которые потом трудились каждая над своей научной работой под руководством преподавателей и студентов. На заключительном этапе следовала защита проектов, а на сцене Дворца культуры компании команды представляли творческие номера с рекламой своей кафедры и специальности. В этом году вместо выступления — конкурс видеороликов «PR специальности». Об эффективности конкурса можно судить уже по тому, какое число выпускников выбирает наш институт. Нам важно, чтобы о профессиональных и карьерных возможностях, которые можно получить, не выезжая из города, знали не только те дети, кто уже нацелился на НГИИ, но и остальные ребята. Плюс участники конкурса смогут быстрее адаптироваться в институте. Сейчас НГИИ выложил на своём сайте видеоролики об основных кафедрах, в ходе конкурса ребят ждут прямые эфиры с активом вуза, где студенты сами расскажут школьникам о своей жизни. А тех, кого институт заинтересует, будут ждать индивидуальные занятия на кафедрах, — пояснила Наталья Гладкая.

Итоги конкурса подведут в конце ноября. Жюри, в составе которого будут руководители НГИИ, представители «Норникеля», администрации города и Центра занятости населения Норильска, выберет победителя. Все участники конкурса будут отмечены дипломами.