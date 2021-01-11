В январе два крупных судна встретятся на встречных курсах на трассе Севморпути без ледокольной проводки

Это первая подобная операция в середине зимы — пути двух торговых судов пересекутся на одном из самых сложных ледовых участков арктического морского пути. Еще никогда два торговых судна не совершали подобных параллельных рейсов на этом участке Севморпути в это время года. Оба идут без поддержки ледоколов.

Эксперимент проводится в сотрудничестве с производителем природного газа «Новатэком» и госкорпорацией «Росатом». Это ещё одна возможность показать, что маршрут можно использовать и в зимнее время. Так, в мае 2020 года «Совкомфлот» отправил принадлежащий ему «Кристоф де Маржери» в рейс почти на месяц раньше, в январе 2019 года весь восточный участок Севморпути прошли танкер «Борис Соколов» с газовым конденсатом и газовоз «Борис Давыдов». Оба судна прошли с востока на запад без сопровождения ледоколов. Ещё раньше аналогичный рейс совершил газовоз «Эдуард Толль».

Танкеры для перевозки природного газа являются частью флота из 15 судов, обслуживающих проект «Ямал СПГ». Они способны перевозить до 70 тысяч тонн сжиженного природного газа. Всем им присвоен ледовый класс Arc7, позволяющий самостоятельно преодолевать льды толщиной до 2,1 метра. Без этих газовозов был бы невозможен рост перевозок в российской Арктике, позволивших достичь в 2020 году на Северном морском пути объёмов более чем в 32 млн тонн, где основную часть грузопотока составляет сжиженный природный газ (СПГ).

По словам судовладельцев, если эксперимент по арктическим перевозкам зимой без ледокольного сопровождения удастся, в ближайшее время по СМП можно будет ходить до 10 месяцев в году. Это соответствует планам России — увеличить объём перевозок по Севморпути к 2024 году до 80 млн тонн, а к 2035-му — до 130 млн тонн.