В январе в Норильск должны прибыть 11 медработников

Дмитрий Карасев заверил, что готов оказывать содействие в поиске кадров для городской больницы, создании условий вновь прибывшим на территорию медикам и в других направлениях, которые находятся в ведении муниципалитета:

«Выстроить работу учреждения — наша общая задача. Необходимо набрать людей, которые готовы работать в северных условиях. От города будет разноплановая поддержка как для будущих, так и для действующих медицинских работников. В данный момент мы определяем меры поддержки для действующего персонала. Отрабатываем разные возможности, изучаем предложения».

«Несмотря на отток врачей, прибывших специалистов насчитывается уже 31 человек. На январь 2022 года отрабатывается приезд ещё 11 медработников. Среди них — реаниматолог, кардиологи, хирург, оперирующий офтальмолог и другие», — перечислила Наталья Морозова.

Также на встрече обсудили ремонт и оснащённость оборудованием. Сейчас полным ходом идёт ремонт центра амбулаторно-онкологической помощи, что располагается на третьем этаже оганерской больницы. В ближайшее время планируется приобретение нового оборудования.

Ещё одними из важнейших результатов деятельности учреждения Наталья Морозова назвала отсутствие кредиторской задолженности и выполнение плановых показателей. Она также отметила качественный рост показателей по эндопротезированию и развитию лапароскопических технологий.

Глава Норильска выразил готовность встретиться с персоналом учреждения и лично пообщаться с сотрудниками, рассказать о реализации муниципальных программ и ответить на вопросы.

Наталья Морозова, в свою очередь, отметила, что по поручению министра здравоохранения Красноярского края Алексея Немика уже ведётся работа по формированию общественного совета. Она пояснила, что и городская власть, и компания «Норникель», и другие стороны активно поддержали эту идею. Первое совещание запланировано на первую декаду 2022 года.

«Работы предстоит очень много, будет непросто. Однако, повторюсь, мы готовы приезжать, оказывать различные виды поддержки, выполнять задачи сообща, потому что результат этой работы напрямую касается каждого жителя Норильска», — подвёл итог встречи Дмитрий Карасев.