В январе в Заполярном театре драмы состоится премьера — спектакль по повести Александра Куприна «Яма»

Это произведение классика в последние годы стало снова востребованным: спектакли драматические и пластические, мюзиклы и даже сериал, премьера которого состоялась на одном из федеральных телеканалов, свидетельствуют об актуальности текста, которому уже более ста лет. Напомним, что и наш театр к «Яме» в этом веке обращается уже второй раз: весной 2007 года состоялась премьера спектакля «Два вечера в весёлом доме», поставленного режиссёром Анатолием Кошелевым, художником Михаилом Мокровым по пьесе Вячеслава Вербина.

Тогда московский критик отмечал: «Норильский спектакль сдержан и лаконичен, он идёт в эпических ритмах, не задерживаясь на экзотике злачных мест. Не скажу, что Кошелев совсем ушёл от дискуссии на тему «продажной любви». Ими перенасыщена повесть. Но... музыкальная лейттема спектакля — вольная русская песня «Как пойду я на быструю речку...» и великолепная в своей выразительной простоте декорация Михаила Мокрова —уводят тему пьесы в иной регистр, в повествование о жертвах. Не судьбы, а себе подобных. То, что такой спектакль возник в Норильске, наверное, не случайность. Мысль о жертвах не оставляет здесь ни в музее с его сказочным богатством минералов, ни на улицах чудо-города, поставленного на вечной мерзлоте, ни на местном кладбище, которое здесь именуют «Голгофой». (Николай Жегин, газета «Культура»).

Теперь зрителю предстоит знакомство с прочтением старого текста новым поколением – автором пьесы «Очи черные» стала известный не только в России современный драматург Ярослава Пулинович. Постановочная команда режиссёра Анны Бабановой состоит из сценографа Фемистокла Атмадзаса, художника по костюмам Юлии Михеевой, хореографа Николая Реутова, художника по свету Игоря Фомина. Автором музыкального оформления спектакля станет, как и в прошлый раз, Андрей Федоськин, но само оформление, обещают в театре, будет совсем другим, поскольку жанр будущей постановки режиссёр определяет то как «ресторанный романс», то как «кабаре-мюзикл», а в творческом составе будущего спектакля значится и Певец (Николай Качура), а значит, ожидается «живая музыка».

По-прежнему в центре внимания зрителя будут девушки «двухрублевого» заведения Анны Марковны Шойбес (артистка Лариса Ребрий): наивная Сонечка, проданная супругом в публичный дом (Анастасия Черкасова), шаловливая, похожая на гимназистку Манька (Евгения Камбалина), шустрая и любопытная Нюра (Елена Донова), романтичная, мечтательная Верка (Евгения Воронова), простодушная, доверчивая Любка (Дарья Дороготовцева), бывшая монахиня, таинственная и молчаливая Тамара (Инесса Талашкевич) и её подруга – независимая, насмешливая, дерзкая Женька (Юлия Минкина), экономка Зоя (Варвара Бабаянц).

Вокруг этих женщин, воспринимающих свое асоциальное положение как данность, — сонм мужчин: дельцы и воришки, чиновники, полицейские, палачи и военные, студенты, доценты, репортёры… А над всеми – мощная и зловещая фигура швейцара Симеона. В ролях заняты заслуженные артисты России Яков Алленов, Сергей Ребрий, артисты Роман Лесик, Сергей Даданов, Алексей Ковригин, Александр Петряев, Александр Глушков, Павел Авдеев, Денис Чайников, Иван Розинкин.