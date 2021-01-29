В этом году капремонт выполнят в 44 норильских домах на 607 миллионов рублей

Краткосрочный план на этот год предусматривает 48 видов работ, рассказали в УЖКХ Норильска. В шести домах обновят крышу (ул. Бегичева, 6, 45; ул. Лауреатов, 59; ул. Севастопольская, 7 А; ул. Советская, 4 и ул. Талнахская, 17)— общая стоимость работ - 272,6 млн рублей. В 35 домах заменят 85 лифтов (на 252 млн). На ул. Б. Хмельницкого, 17, отремонтируют систему электроснабжения, что обойдётся в 18,2 млн руб.; на ул. Красноярская, 6 А, заменят сразу четыре системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и водоотведения (на 16,2 млн); также обновят фасады двух домов (пр. Ленинский, 39 Б, Мира 6 В), что составит 48,1 млн рублей).

Также в управлении подвели итоги ремонтной кампании-2020:

- В прошлом году завершались работы по краткосрочному плану 2017-2019 годов. Из 20 объектов в 16 домах отремонтировали крыши, в трёх - системы электроснабжения. Но ещё по одному адресу ремонт крыши не завершен (ул. Комсомольская, 36). Собственники дома проголосовали на собрании за перенос ремонта на следующий год, - подвела итоги Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ. – Прошлым летом мы установили лифты, опережая программу: изначально планировалась их установка на 2021-2022 годы.

Учитывая опережение графика, всего в прошлом году отремонтировано 25 крыш (на 302 млн рублей); 230 лифтов (на 690 млн); в 13 домах заменили систему электроснабжения (на 68 млн), в одном - отопление и горячее водоснабжение (на 6 млн рублей).

Она отметила, что норильские дома, признанные объектами культурного наследия края, остались без ремонтов. В плане значилось четыре таких здания (пр. Ленинский, 3, 7, 13 и 17). В двух из них планировался ремонт системы электроснабжения, в одном – обновление фасада и ещё в одном – крыши. Но капитальные работы на зданиях не начинались. По словам Татьяны Шульгиной, проблема в малом числе организаций, состоящих в реестре квалифицированных подрядчиков, имеющих право выполнять ремонты таких домах. До сих пор не удаётся найти подрядчика на разработку проектов для этих домов. Этот вопрос будет поднят на ближайшем селекторном совещании с минстроем края.

- Нас порой спрашивают горожане, по какому принципу отбираются в региональную программу капремонтов те или иные дома. Вообще критерии выбора устанавливаются Правительством региона. Их на данный момент три: год постройки здания, дата последнего капремонта, изношенность конструкций. Программа корректируется не реже раза в год, и при корректировке учитываются ремонты, сделанные за год в каждом доме по иным программам, - пояснила она.

Данные в программу о техническом состоянии жилых зданий должны вносить управляющие компании, на территории которых они находятся. Сделать это следует до 1 февраля. Если же УК своевременно не внесла информацию по какому-то адресу, сделать это должны органы местного самоуправления, а провинившаяся компания будет призвана к административной ответственности за невыполнение своих полномочий. Кроме того, исправить ошибку можно, обратившись в комиссию, которая может включить тот или иной дом в первоочередном порядке.

В число полномочий собственников жилья в домах не входит включение дома в программу капремонтов, но если дом уже вошел в региональную программу, они, по своему общему решению, могут заменить предложенный им вид ремонта. Для этого в течение трёх месяцев, с момента объявления о планируемом капремонте, потребуется провести собрание собственников жилья, а после протокол голосования предоставить регоператору и Минстрой края.

В УЖКХ озвучили и планы на 2022 год. Планируется потратить 4 млрд. рублей. Столь крупная сумма пойдёт на ремонт 20 крыш, 410 лифтов, в 24 домах – замену электроснабжения, в 11 – отопления, в 10 - горячее водоснабжение, в 8 - холодного водоснабжения, в 7 - водоотведения, а также обновление 29 фасадов. Татьяна Шульгина напомнила, что с начала реализации программы горожанам начислено взносов на 3,3 млрд. рублей, а собрано - 2,9 млрд. (88,8%):

- До завершения краткосрочного плана 2020-2022 ожидается поступление еще порядка 1,2 млрд. рублей, то есть, к завершению 2022 года будет собрано 4,1 млрд. К настоящему времени работы выполнены на сумму 2,3 млрд., ещё запланировано к выполнению на 3,9 млрд. рублей. За годы работы программы, начиная с 2016 года, отремонтированы крыши на 107 домах, заменено 685 лифтов, в 31 доме заменили систему электроснабжения, в четырёх - теплоснабжения и горячего водоснабжения, в таком же количестве адресов обновили фасады.