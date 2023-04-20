В этом году ледоход на Таймыре ожидается 3-6 июня

На сегодняшний день, по сообщению краевого управления МЧС, кромка льда на реке Енисей находится в нижнем бьефе Красноярской ГЭС на расстоянии 13-14 км выше Енисейска.

«В этом году мы немного отстаём по продвижению кромки ледохода — примерно на 80 км по сравнению с прошлым годом. Основываясь на гидрологической и метеорологической обстановке, начало подъёма воды реки Енисей в 2023 году в районе Дудинки ожидается 18-20 мая, затопление причалов с отметкой восемь метров — 25 мая, предполагаемая дата начала ледохода — 3-6 июня», — рассказал Игорь Сухов, главный специалист гидротехнической лаборатории Центра по надзору за гидротехническими сооружениями компании «Норникель».

На Таймыре ответственные службы приступили к проведению мероприятий по безопасности населения в период подготовки к ледоходу и половодью.