В этом году межведомственная комиссия очно проверила маршруты, по которым норильские дети добирались до летних лагерей

Члены комиссии лично проверили, как дети будут располагаться в Минеральных Водах, и отработали разные маршруты до оздоровительных лагерей. В итоге ребята, которых направило на отдых управление социальной политики, поехали в санатории на поезде. Дети от управления по спорту и туризму добирались на автобусах. Всего в этом году за пределами Норильска по путевкам отдохнёт 871 школьник. Это на 112 детей больше, чем в прошлом году.

Традиционно для ребят, которые проводят летний отдых в Норильске, открылись 9 пришкольных лагерей. В первую смену там отдохнули 830 ребят. Вторая смена, рассчитанная на 415 детей, в пришкольных оздоровительных лагерях стартовала 4 июля. Кроме этого, 120 юношей и девушек от 10 до 14 лет проводят месяц летних каникул в военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера». Помимо занятий по образовательной программе дети посещают Музей Норильска, музей боевой славы на базе Молодежного центра, принимают участие в музыкальном квесте во Дворце творчества детей и молодежи, а также выезжают на игру «Зарница» в спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер».

Трудовые отряды школьников, помимо основной работы, также принимают активное участие в спортивных, профориентационных, культурно-массовых и профилактических мероприятиях. Всего в ТОШ в этом году попали 825 ребят, их распределили по 49 отрядам. Однако заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева отмечает, что некоторые из них уезжают в отпуск и освобождают рабочие места. Поэтому у тех школьников, кто желает заработать, есть шанс устроиться в ТОШ.