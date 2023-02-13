В этом году на ремонт и реконструкцию объектов улично-дорожной сети предусмотрено порядка 1,6 млрд рублей

Все мероприятия будут выполняться в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Помимо традиционных ремонтных работ автомобильных дорог, в этом году будут заменены светофоры, установлены новые световые стелы, а также на двух участках дорог Большого Норильска будет организовано круговое движение. Обо всём по порядку.

Ремонт автомобильных дорог

Традиционно самым масштабным и дорогостоящим остаётся ремонт автомобильных дорог. В 2023 году на эти цели в городском бюджете было заложено 935,5 млн рублей. Подрядчикам предстоит отремонтировать покрытие проезжей части общей протяжённостью 26,6 км площадью 310 тысяч кв. м.

«Строительный сезон в Норильске длится с начала июня по конец сентября. В этом году в Норильске будут работать два асфальтобетонных завода — завод, который поставил в город «ДТК Ямал», также «ИЛАН-Норильск» установил более новый мощный завод, который производит 250 тонн асфальтобетонной смеси в час. Кроме того, в городе появились мелкие предприятия, у которых есть асфальтоукладочные комплексы. Потому должны всё успеть», - уверил журналистов Сергей Бойцов.

В этом году в рамках двухлетнего контракта, который был заключён в прошлом году, «ИЛАН-Норильск» продолжит ремонт участков объездной автодороги района Талнах протяженностью 8,3 км: самый протяжённый — 6,5 км — от ул. Федоровского до старого АБК рудника «Таймырский» и участок в районе поворота на горнолыжную базу до ПЗК рудника «Комсомольский» — 1,8 км.

Помимо этого, в Центральном районе запланирован ремонт следующих участков дорог:

- ул. Талнахская (участок от хлебозавода до перекрёстка с ул. 50 лет Октября);

- ул. Кирова в полном объёме;

- автодорога от ул. Комсомольской до «Арктики» в полном объёме;

- ул. Московская в полном объёме;

- ул. Павлова в полном объёме;

- ул. Орджоникидзе (участок от ул. Красноярской до Ленинского пр.);

- проезд Молодёжный в полном объёме;

- Юго-Западная объездная дорога (на участке от ул. Энергетической до ТЭЦ-1;

- проезды пл. Комсомольской (от Ленинского пр. до ул. Комсомольской).

В Талнахе в полном объёме ул. Рудная, ул. Пионерская и ул. Первопроходцев. В Кайеркане запланирован ремонт дороги по ул. Победы.

По многочисленным просьбам норильчан также будет отремонтирован участок автодороги Норильск — Алыкель от ул. Нансена до ж/д переезда Медного завода (1,8 км) и в районе стелы (3,3 км). Также полностью будет проведён ремонт автодороги в порт Валёк.

Организация кругового движения

По словам Сергея Бойцова, в Норильске сотрудники ГИБДД составляют план ликвидации очагов аварийности, согласно которому летом дорожники проводят реорганизацию тех или иных участков дороги, где чаще всего случаются ДТП.

Так, для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке автодороги Норильск – Талнах и автодороги подъезда к Оганеру было принято решение по организации кругового движения.

«Там будет расширен участок дороги в районе 200 кв. м, перенесены две опоры освещения и посередине установлен бордюр. Это поможет разгрузить дорогу», - отметил заместитель начальника «Норильскавтодора».

По сравнению с другими пересечениями дорог в одном уровне круговое движение характеризуется меньшей аварийностью. Оно сокращает задержку движения, а в сравнении со светофорным регулированием к тому же не требует затрат на его содержание.

На данное мероприятие предусмотрено 2,6 млн рублей.

Ремонт проездов к дворовым территориям

Что касаемо асфальтировки проездов к дворовым территориям, здесь подрядная организация будет доделывать территории, которые не удалось отремонтировать в прошлом году. Это три объекта: ул. Комсомольская, 48, ул. Бегичева, 11, и ул. Югославская, 50.

Окончательный перечень объектов на текущий год ещё находится на стадии формирования.

Ремонт тротуаров и бортовых камней

В рамках муниципальной программы на выполнение данного фронта работ заложено порядка 94 млн рублей. В этом году особое внимание будет уделено «лицу» города — площади около Заполярного театра драмы. Здесь полностью будут отремонтированы — газонные поребрики (1049 м), бортовой камень (582 м). Будет полностью заменено тротуарное покрытие (5657 кв. м) и опоры освещения (16 штук). Окончательная цена ещё не сформирована, так как всё будет зависеть от стоимости доставки плитки и световых опор.

Обустройство автобусных остановок отапливаемыми павильонами

В Большом Норильске продолжится установка тёплых остановочных пунктов. В рамках двухгодичного контракта отапливаемые павильоны появятся ещё на 40 остановках. В этом году будет установлено 23 штуки, в 2024-м — 17.

На обустройство остановок заложено 172 млн рублей.

Замена и ремонт опор наружного освещения

Также продолжится работ по замене опор освещения в городе. Всего запланировано заменить 274 штуки на сумму 111,4 млн рублей.

Новое наружное освещение появится:

- Центральный район: на ул. Октябрьской, ул. Павлова;

- Талнах: на ул. Бауманской, ул. Дудинской, ул. Игарской;

- Кайеркан: на ул. Победы, ул. Норильской, ул. Первомайской.

В городской администрации уже формируется соответствующая документация, которая будет выставлена на аукцион в марте.

Планово-предупредительный ремонт мостовых сооружений

Горожане также часто жалуются на неудовлетворительное состояние моста через реку Талнахскую на автомобильной дороге к руднику «Маяк» и моста на Юго-Западной объездной дороге в Центральном районе.

На ремонт дорожных трещин понадобится 10 млн рублей.

Установка светодиодных стел

На улично-дорожной сети Большого Норильска появятся две новые светодиодные стелы - на перекрестках улиц Московская - Талнахская и Кирова - Советская.

«В настоящий момент уже поступило несколько коммерческих предложений по внешнему виду будущих стел, все они сейчас находятся на утверждении. В городе уже есть подобные объекты, как, например, северное сияние – большая стела, которая стоит посередине перекрёстка около СРК «Арена». Новые стелы будут меньшего размера и иметь вид некоего цветка. Новые объекты придадут перекрёстку световое и эстетическое оформление», - отметил Сергей Бойцов.

На установку стел предусмотрено 11,2 млн рублей.

Ремонт и установка новых светофорных объектов

В этом году в Большом Норильске запланировано отремонтировать светофор на ул. Нансена (район автовокзала), пешеходный светофор ул. на ул. Маслова (у школы № 20) и на перекрёстке ул. Рудная – Первопроходцев на сумму 6,5 млн рублей.

Сергей Бойцов отметил, что планируется полностью заменить светофорное оборудование – транспортные и пешеходные светофоры, дорожные контроллеры и другое. Вместе с тем будет полностью обновлена дорожно-знаковая информация, светофорные опоры и кабельные линии.

Также в Норильске появятся и новые светофоры - на перекрёстке ул. Богдана Хмельницкого - Павлова, на пешеходных переходах в Центральном районе по ул. Нансена, 2а, и ул. Лауреатов, 75-76. И в Кайеркане – на ул. Надеждинской, 1 и 8. Затраты составят 17,5 млн. руб.

Обустройство пешеходных переходов дублирующими знаками

Дублирующие знаки пешеходных переходов позволяют водителям увидеть, что впереди могут быть пешеходы. Данная мера позволяет повысить безопасность дорожного движения на объектах с пешеходными переходами. Над проезжей частью на 38 шестиметровых стойках будут установлены знаки на 19 пешеходных переходах. Сумма затрат составит 6,2 млн рублей.

Устройство наружного освещения на автомобильных дорогах посёлка Снежногорск

В Снежногорске в этом году запланирована замена линий наружного освещения на ул. Хантайской Набережной, ул. Гидростроителей и дороги на вертолетную площадку протяжённостью 1,8 км.

Проектная документация уже направлена на экспертизы достоверности сметной стоимости. Стоимость реализации проекта составляет ориентировочно 50 млн рублей. Работы планируется выполнить до 1 ноября текущего года.

Реконструкция улично-дорожной сети

В 2023 году на данное мероприятие запланированы денежные средства в объёме 298,7 млн рублей. Планируется реконструкция моста через реку Наледную на автомобильной дороге Норильск - Талнах.

В прошлом году здесь была выполнена актуализация проекта, однако провести запланированные работы так и не удалось. По этому объекту аукцион объявлялся дважды, но подрядчик так и не был определён. В первый раз участник был отклонен из-за несоответствия требованиям предъявленных документов к участнику закупки. Во второй раз было два участника, но контракт не был заключён из-за того, что оба участника не смогли предоставить обеспечение исполнения контракта.

В марте документы вновь будут размещены на аукцион. Планируется, что работы начнутся весной этого года и завершатся к октябрю 2024-го. Стоимость реконструкции объекта составит 316 млн рублей.

Также запланирована реконструкция моста на Юго-Западной объездной дороге. В начале текущего года была проведена актуализация сметной стоимости проекта, в настоящий момент документация направлена на экспертизу для прохождения достоверности сметной стоимости. Планируемый срок заключения муниципального контракта – июль текущего года, окончание работ – октябрь 2024-го. Стоимость реконструкции объекта составит 180 млн рублей.