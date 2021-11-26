В этом году новогодний городок Центрального района украсит 20-метровая ель

Сейчас строители продолжают завоз ледяных блоков, вырубленных на озере Долгом. Как рассказал Иван Бондарев, заместитель директора красноярской подрядной организации, занимающейся строительством фигур, из озёрного льда вырублено порядка 690 блоков, из них 440 пойдут на городок в Центральном районе, ещё 250 — поделят Кайеркан и Оганер:

- Мы пятый год создаём новогодние площадки в Норильске. А в этом году, помимо основного городка, делаем ледяные скульптуры и для Театральной площади, Оганера, а также впервые — для Кайеркана.

В работах заняты 12 сотрудников, шесть из них — профессиональные художники, именно от их мастерства зависит, какие фигуры будут радовать горожан вплоть до весны. Напомним, городки традиционно убирают в марте. Ещё шесть человек добывают лёд, занимаются монтажными работами, доставляют ледяные блоки на площадки будущих городков. Это тоже непростая работа, говорит Иван Бондарев. Вес каждого блока размером 1х2 метра и толщиной в 30 см — от 500 до 600 кг.

- Работы по их подготовке длились по 12 часов в день, плюс мы ловли погоду. При температуре воздуха ниже 25°С трудно доставать лёд: из-за разницы с температурой воды подо льдом (+1–3°С) блок может рассыпаться. Так что старались выбирать дни, когда температура держалась на уровне -14–16°С. Качество льда в этом году очень хорошее, — добавил он.

Уже на площадке, где возводят городки, подключаются художники, обрабатывающие привезённые и смонтированные блоки. Все работы ведутся на улице, но мастера говорят, что к холодам уже привыкли.

Помимо ледяных скульптур, в этом году в Центральном районе впервые установят фигуры из пенополистирола с антивандальным покрытием. Они, как и светодиодные композиции, будут выполнены в красно-золотом цветовом решении. Кроме того, обновят ель — центральное место займёт 20-метровая пушистая красавица. 12-метровая «коллега» встанет на Театральной площади.

- В основном городке Центрального района разместим 26 фигур, ещё три — в Оганере и столько же — по городу: возле администрации города (это, кстати, будет символ будущего года — Тигрёнок), у Молодёжного центра и драмтеатра. Тематика всех фигур разнообразна — это и звери, и сказочные персонажи. Будут, конечно, и обязательные Снегурочка и Дед Мороз, — рассказала Светлана Шиловская, начальник производственно-технического отдела УКРиС. — Мы надеемся, они порадуют норильчан, особенно ребятишек. И просим горожан бережно относиться ко всем объектам. Напомню, что во всех новогодних городках круглосуточно работает система видеонаблюдения.

А вот традиционных больших снежных горок в этом году не будет. Как пояснили в УКРиС, в связи с изменениями в законодательстве РФ все горки выше 50 см приравнены к аттракционам, которые нужно ежегодно тестировать и регистрировать.

- Чтобы не оставить детей без катания, решено было закупить деревянные сборно-разборные горки. Три такие появятся в городке Центрального района, одна — в Оганере, — добавила Свелтана Шиловская.

Общая сумма, которую город потратит на организацию новогодних площадок — 30,5 млн рублей. Часть средств перейдёт на будущий год, поскольку городки простоят до весны. Ещё 600 000 рублей потрачено на приобретение ёлки и светодиодных украшений для Снежногорска.

И конечно, праздник не обойдётся без фейерверка. В Центральном районе он будет длиться пять минут, в Оганере — 2,5 минуты.

Открытие городков запланировано на 16.00 18 декабря.