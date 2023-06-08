В этом году ОГЭ по русскому языку сдают 2159 девятиклассников Норильска

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку является обязательным для сдачи для всех выпускников девятых классов. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья аттестация проходит в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Если первый экзамен длится 3 часа 55 минут, то на сдачу ГВЭ дополнительно даётся 1,5 часа.

Для проведения аттестации организовано 14 пунктов проведения экзаменов для ОГЭ и 8 для ГВЭ, в том числе 5 пунктов для сдачи на дому. Результаты будут известны через 10 рабочих дней. Пересдать экзамен можно будет в резервный день, 26 июня, в случае если результаты аттестации неудовлетворительны.