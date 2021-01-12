В этом году планируется водолазный осмотр затонувшего судна в Карском море

Ещё в 2016 году район мыса Ефремов Камень в Карском море был обследован специалистами гидрографической службы Северного флота. Там было обнаружено два затонувших объекта на глубинах около 30 метров. По косвенным признакам, затонувший у мыса Ефремов Камень объект можно классифицировать как ледокольный пароход «Вайгач», наткнувшийся на подводный риф в сентябре 1918 года во время перехода из Архангельска в устье реки Енисей.

В 2020 году затонувший объект был в два этапа обследован специалистами Северного флота. На первом этапе с использованием гидролокатора бокового обзора «C-MAX» и магнитометра «МИНИМАГ–М» проводился первичный поиск способом обследования заданной акватории на предмет наличия объекта. На втором этапе для дообследования объекта использовался телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин–350». По мнению специалистов, для стопроцентного подтверждения существующей версии требуется водолазный осмотр затонувшего объекта.

Комплексная экспедиция Северного флота и РГО, проводимая в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди» проходила с августа по октябрь 2020 года. География действия экспедиционных отрядов охватила практически всю Арктику от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки. Данная экспедиция номинирована на премию Русского географического общества.