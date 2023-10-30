В этом году по городу установили 40 тёплых остановочных павильонов

Как рассказал Олег Косухин, ведущий специалист отдела содержания автодорог «Норильскавтодора», сейчас идёт приёмка павильонов в эксплуатацию, до конца недели планируется оценить 23 остановки. Оставшиеся — до конца года.

– Мы оцениваем внешний вид, электрическое подключение и функционал остановок: возможность связи с экстренными службами (кнопки «112» теперь установлены слева от двери), видеонаблюдение. Если нарушения встречаются, то небольшие, их легко устранить, — отмечает Олег Косухин.

Ещё одним новшеством этих павильонов стали приподнятые порожки, установленные для того, чтобы наледь и снег не мешали работе дверей.

Павел Сторожук, директор завода «Вариант-999» — генподрядчика, отвечавшего за изготовление и доставку павильонов, рассказал, что при изготовлении остановок учли опыт прошлых лет и доработали недостатки.

– Мы начали работу в мае, первые баржи на Север пошли в июне, в августе поставка завершилась. В течение августа и сентября производился монтаж. Сегодня все павильоны собраны и установлены, к сетям подключены 16 из 40. В прошлые годы были жалобы горожан на работу тепловых завес и доводчиков дверей. Теперь мы установили доводчики с ветрозащитой и температурным диапазоном работы от -60 до +40 градусов, — добавил Павел Сторожук.

Он также отметил качество и скорость работы местных специалистов, занимавшихся монтажом оборудования.