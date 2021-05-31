МАУ ИЦ «Норильские новости»

В этом году продолжатся работы по расчистке русел таймырских рек, пострадавших от разлива топлива

В этом году продолжатся работы по расчистке русел таймырских рек, пострадавших от разлива топлива

Главная / Новости / Город

В этом году продолжатся работы по расчистке русел таймырских рек, пострадавших от разлива топлива

По сведениям ТАСС, эти работы затронут ручей Безымянный, реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино.

В этом году продолжатся работы по расчистке русел таймырских рек, пострадавших от разлива топлива

Напомним, год назад из-за разрушения одного из резервуаров на ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива объёмом 20 тыс. тонн. Топливо быстро проникло во все близлежащие водоёмы, а также в почву. Работы по очистке территории продолжались длительное время, а для определения уровня загрязнения экосистемы была организована Большая норильская экспедиция. Учёные дошли до Карского моря и собрали множество образцов и проб для дальнейшего исследования. В этом году экспедиция будет продолжена.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края:

«Когда сойдёт лёд, наблюдение за состоянием водных объектов возобновится. Все запланированные работы будут проходить за счёт федерального бюджета».

«Норникель» также продолжит работы по восстановлению экосистемы. Компания разработала проект рекультивации, в рамках которого проведут повторную оценку загрязнённых территорий, проанализируют всё, что было сделано в 2020 году, и приступят к очистным работам. В прошлом году компания успела очистить берега водоёмов площадью 32 тыс кв. м.

Фото Ирина Яринская
31 мая в 16:21 670
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также