В этом году продолжатся работы по расчистке русел таймырских рек, пострадавших от разлива топлива

Напомним, год назад из-за разрушения одного из резервуаров на ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива объёмом 20 тыс. тонн. Топливо быстро проникло во все близлежащие водоёмы, а также в почву. Работы по очистке территории продолжались длительное время, а для определения уровня загрязнения экосистемы была организована Большая норильская экспедиция. Учёные дошли до Карского моря и собрали множество образцов и проб для дальнейшего исследования. В этом году экспедиция будет продолжена.

Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края:

«Когда сойдёт лёд, наблюдение за состоянием водных объектов возобновится. Все запланированные работы будут проходить за счёт федерального бюджета».

«Норникель» также продолжит работы по восстановлению экосистемы. Компания разработала проект рекультивации, в рамках которого проведут повторную оценку загрязнённых территорий, проанализируют всё, что было сделано в 2020 году, и приступят к очистным работам. В прошлом году компания успела очистить берега водоёмов площадью 32 тыс кв. м.