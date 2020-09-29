В этом году проложат более 4000 километров зимников

На сегодняшний день уже введён в эксплуатацию зимник Кербо – Суринда, протяжённостю 230 километров. В декабре эта дорога будет связывать Байкитскую группу населений с Турой, Ванаварой и другими поселениями. Также завершилось устройство автозимника «Обход Юрубчено – Тохомского месторождения» на участке 0-35км. Раньше на данном сообщении был открыт только технологический проезд. А в этом году по дороге будет обеспечено бесплатное сообщение Эвенкийского района с другими территориями края по Байкитскому направлению.

Также продолжаются работы по расширению полотна автозимника Тура – Ванавара – граница Кежемского района на участке 50-99 км, автозимник Тура – Байкит – граница Богучанского района.