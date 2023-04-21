В этом году расходы края составят более 406 млрд рублей

В частности, на 2023 год заложены 1,3 млрд на повышение зарплаты бюджетникам, индексация пройдет 1 июля и составит 6,3%. В этом году больше всего средств получит сфера ЖКХ — 5,8 млрд рублей, в основном они пойдут на переселение граждан из аварийного жилья. На отрасль образования выделят еще 1 млрд 647 млн. Около 1,4 млрд — дополнительные средства краевого дорожного фонда. На развитие здравоохранения за счет краевых средств выделят более 2,5 млрд рублей.

Расходы краевого бюджета в 2023 году увеличиваются до более 406 млрд руб., доходы – до более 340 млрд. Корректировка была принята единогласно.

«Эта корректировка прошла в целом «в плюс», экономика края справляется с тем давлением, которое существует в связи с антироссийскими санкциями. Немногие регионы могут похвастаться такими показателями бюджета, это планка, которую нам необходимо удержать», - подчеркнул спикер Законодательного собрания Алексей Додатко.

«Работа над корректировками основного финансового документа велась в режиме постоянного взаимодействия и конструктивного диалога между депутатами и правительством. Исполнительная и законодательная власть в равной степени заинтересованы в улучшении качества жизни в крае», — отметил председатель комитета по бюджету, госсобственности и защите прав граждан Владимир Чащин.