В этом году в городе планируется заменить 265 лифтов

Отметим, что в этом году заменят лифты, которые обозначены в плане уже на 2022 год. При этом по требованиям техрегламента до 15 февраля 2025 года должны обновить все лифты, отработавшие нормативный срок 25 лет. На сегодняшний день в городе таких 387.

- 265 из них заменим в этом году, так что незапланированными к работе останутся 122 лифта. Каждый год к их числу будут добавляться новые отработавшие свой срок лифты. Так, на январь 2022 года ещё пять лифтов попадут в этот список; на 1 января 2023-го – ещё десять; на 1 января 2024 – дополнительно 22 лифта; на 1 января 2025 года – ещё 23 лифта. Таким образом, к тому моменту мы подойдём с цифрой в 182 лифта, которые отработают свой нормативный срок. Но до этого времени впереди ещё один краткосрочный план с 2023 по 2025 год. Учитывая, что в нём приоритет отдаётся замене лифтов, думаю, у нас есть все шансы подойти к моменту, обозначенному техрегламентом, с полностью обновлённым лифтовым хозяйством, - рассказала Татьяна Шульгина, заместитель директора УЖКХ, напомнив также, что всего в домах города установлено 1448 лифтов.

Она отметила, что стоимость установки одного лифта – порядка 3 млн. рублей, но в Норильске, благодаря принципу сбора платежей за капремонт со всех домов в общий котёл, это не становится проблемой одного дома. Так как в других городах некоторые дома имеют собственные счета по сбору средств на капремонт конкретно своего дома, им собрать такие суммы порой проблематично.

Татьяна Шульгина также рассказала, что число жалоб на неисправность обновлённых лифтов – судя по данным отдела оперативного контроля УЖКХ - немного, чаще проблема в вандализме или неправильной эксплуатации оборудования. Нормативный срок устранения неполадок – сутки. Но есть два лифта – оба в Кайеркане в аварийных расселённых домах – где лифты простаивают больше суток. Оба часто подвергаются хулиганским выходкам, пояснили в УЖКХ.

- Некоторые жители замечают, что лифт устанавливают быстро – максимум за два месяца – но после его долго принимают в работу. Да, такая проблема действительно есть. Дело в том, что при установке оборудования задействовано несколько монтажных организаций, на нескольких этапах работы идёт контроль, после новый лифт принимают специалисты Ростехнадзора и эксперты, поскольку это объект повышенной опасности, - заключила собеседница.