В этом году в Норильске отремонтировали четыре крыши

В городе создана комиссия для приёмки работ по объекту на ул. Бегичева, 2. В состав комиссии вошли представители Управления жилищно-коммунального хозяйства, подрядной организации, Управления городского хозяйства и управляющей организации.

Также на сегодняшний день к сдаче готовы ещё две кровли. В работе на данный момент остаётся пять объектов, их планируют завершить в этом году. На одном объекте договор подряда пришлось расторгнуть по вине подрядчика.

По словам Татьяны Шульгиной, заместителя директора Управления жилищно-коммунального хозяйства, в городе принципиально изменились проекты для капитального ремонта крыш. Ранее замене подлежали только выборочные элементы каркаса, сейчас, после увеличения предельной суммы, выделяемой региональным фондом на ремонт кровель, стала возможна полная замена стропильной системы.

«На выполнение работ по объекту на ул. Бегичева, площадь которого составила 1032 кв. м, было затрачено более 100 кубометров пиломатериалов и порядка шести тонн металла. Работы должны были закончиться в срок до 15 сентября, но из-за маловодности Енисея и неблагоприятных погодных условий сроки сдачи немного сместились», — уточнила Татьяна Шульгина.

В ходе работ жалоб на залитие от жильцов в адрес подрядчика не поступало. В договоре подряда предусмотрен гарантийный срок эксплуатации - пять лет, в течение этого периода подрядчик должен устранить все недочёты за свой счёт в срок до 10 дней с момента поступления обращения.