В этом году в Норильске расселяют сразу пять домов
В этом году в Норильске расселяют сразу пять домов
Уже опустел дом на Шахтёрской, 5, здание отключено от коммуникаций. Переселить предстоит ещё более 300 семей из четырёх домов на ул. Шахтёрская 18, ул. Надеждинская, 18, ул. Лауреатов, 31, и ул. Дзержинского, 3.
Как рассказала Марина Покровская, начальник управления жилфонда администрации Норильска, изначально сменить место жительства предстояло 1145 семьям, к нынешнему моменту с 881 семьёй вопрос решён: люди выбрали мену квартиры или выкупную стоимость прежнего жилья.
- Дом на Дзержинского, 3, признан аварийным в ноябре 2018 года, а распоряжение об изъятии земельного участка выпущено в мае 2019 года. Так что с собственниками мы, по сути, работаем год. Сразу предлагали людям определяться с тем жильём, куда они хотят переехать, чтобы успеть включить его в реестр квартир, где требуется провести ремонт. В этом доме мы должны расселить 45 семей, на сегодня осталась 21 семья. Из них с 16 семьями мы работаем: люди отсмотрели жильё, ждут окончания ремонтов в новых квартирах (таких 9 семей) либо выкупную цену (7 семей). Договоры мены или выкупа мы заключим, когда получим отчёт независимого оценщика, - пояснила Марина Покровская.
Ещё пять семей в жилфонд так и не обратились, но в отношении их жилья также заказана оценка стоимости квартир, по получении которой специалисты жилфонда передадут в суд иски о принудительной выплате этим собственникам выкупной цены за изымаемое жильё. Данное решение вызвано тем, что сейчас муниципалитет несёт серьёзную нагрузку по оплате жилищно-коммунальных услуг за пустующие, уже сданные городу квартиры, ожидая решения пяти семей.
- Если люди так и не объявятся, и мы не получим расчётный счёт для перевода им денег, откроем счёт у нотариуса на имя собственников, и средства будут ждать своих владельцев, - отметила Марина Покровская. - Трудно сказать, почему к нам не идут люди, но причины могут быть разные. Может, кто-то не живёт в Норильске, кто-то ведёт асоциальный образ жизни.
Она также напомнила, что в случае мены жилья собственник получает равноценную по стоимости квартиру. Если такое подобрать не удаётся, стороны (город и владелец квартиры в аварийном доме) компенсируют друг другу разницу. Впрочем, есть исключение: собственнику разрешается не доплачивать, если новая и старая квартиры идентичны по метражу.
- Трудно вывести процент тех, кто выбирает мену жилья, а кто – деньги. По опыту расселения Шахтёрской, 5, 70-75% собственников выбрали деньги. Но Кайеркан не особо востребован в качестве места жительства, так что многим проще получить деньги и, доложив свои сбережения, купить квартиру в другом месте, - пояснила начальник жилфонда.
Немного жильцов осталось и в аварийном доме на ул. Лауреатов, 31. Осталось расселить 53 квартиры, в суд подано 20 исков о выселении, с остальными собственниками утрясается ряд нюансов, в частности, многие люди ждут разрешительных документов от отдела опеки и попечительства на совершение сделки. Но появилась проблема: нередко люди, получившие новое жильё или выкупную цену, продолжают жить в прежних квартирах. Их предупредили о необходимости освободить муниципальную собственность, сдать ключи коменданту, а управляющая компания может отключить подачу электроэнергии и водоснабжения в каждую квартиру, которая теперь стала муниципальной и освобождена от прав третьих лиц, говорят в жилфонде.
- Поскольку с каждым днём пустующих квартир всё больше, в них нередко собираются подростки, сомнительные компании, асоциальные лица, возникают пожары. Таких случаев мы немало видели на Шахтёрской, 5. Сотрудники полиции оповещены об этом, а управляющая компания запечатывает двери в свободные жилые помещения, - добавила Марина Покровская.
Специалисты планируют завершить расселение этого дома к апрелю будущего года, большая часть жильцов должна будет съехать уже до конца этого года.