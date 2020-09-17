В этом году в Норильске расселяют сразу пять домов

Как рассказала Марина Покровская, начальник управления жилфонда администрации Норильска, изначально сменить место жительства предстояло 1145 семьям, к нынешнему моменту с 881 семьёй вопрос решён: люди выбрали мену квартиры или выкупную стоимость прежнего жилья.

- Дом на Дзержинского, 3, признан аварийным в ноябре 2018 года, а распоряжение об изъятии земельного участка выпущено в мае 2019 года. Так что с собственниками мы, по сути, работаем год. Сразу предлагали людям определяться с тем жильём, куда они хотят переехать, чтобы успеть включить его в реестр квартир, где требуется провести ремонт. В этом доме мы должны расселить 45 семей, на сегодня осталась 21 семья. Из них с 16 семьями мы работаем: люди отсмотрели жильё, ждут окончания ремонтов в новых квартирах (таких 9 семей) либо выкупную цену (7 семей). Договоры мены или выкупа мы заключим, когда получим отчёт независимого оценщика, - пояснила Марина Покровская.

Ещё пять семей в жилфонд так и не обратились, но в отношении их жилья также заказана оценка стоимости квартир, по получении которой специалисты жилфонда передадут в суд иски о принудительной выплате этим собственникам выкупной цены за изымаемое жильё. Данное решение вызвано тем, что сейчас муниципалитет несёт серьёзную нагрузку по оплате жилищно-коммунальных услуг за пустующие, уже сданные городу квартиры, ожидая решения пяти семей.

- Если люди так и не объявятся, и мы не получим расчётный счёт для перевода им денег, откроем счёт у нотариуса на имя собственников, и средства будут ждать своих владельцев, - отметила Марина Покровская. - Трудно сказать, почему к нам не идут люди, но причины могут быть разные. Может, кто-то не живёт в Норильске, кто-то ведёт асоциальный образ жизни.

Она также напомнила, что в случае мены жилья собственник получает равноценную по стоимости квартиру. Если такое подобрать не удаётся, стороны (город и владелец квартиры в аварийном доме) компенсируют друг другу разницу. Впрочем, есть исключение: собственнику разрешается не доплачивать, если новая и старая квартиры идентичны по метражу.

- Трудно вывести процент тех, кто выбирает мену жилья, а кто – деньги. По опыту расселения Шахтёрской, 5, 70-75% собственников выбрали деньги. Но Кайеркан не особо востребован в качестве места жительства, так что многим проще получить деньги и, доложив свои сбережения, купить квартиру в другом месте, - пояснила начальник жилфонда.

Немного жильцов осталось и в аварийном доме на ул. Лауреатов, 31. Осталось расселить 53 квартиры, в суд подано 20 исков о выселении, с остальными собственниками утрясается ряд нюансов, в частности, многие люди ждут разрешительных документов от отдела опеки и попечительства на совершение сделки. Но появилась проблема: нередко люди, получившие новое жильё или выкупную цену, продолжают жить в прежних квартирах. Их предупредили о необходимости освободить муниципальную собственность, сдать ключи коменданту, а управляющая компания может отключить подачу электроэнергии и водоснабжения в каждую квартиру, которая теперь стала муниципальной и освобождена от прав третьих лиц, говорят в жилфонде.

- Поскольку с каждым днём пустующих квартир всё больше, в них нередко собираются подростки, сомнительные компании, асоциальные лица, возникают пожары. Таких случаев мы немало видели на Шахтёрской, 5. Сотрудники полиции оповещены об этом, а управляющая компания запечатывает двери в свободные жилые помещения, - добавила Марина Покровская.

Специалисты планируют завершить расселение этого дома к апрелю будущего года, большая часть жильцов должна будет съехать уже до конца этого года.