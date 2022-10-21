В этом году в программу приватизации включат ещё три нежилых помещения в Талнахе и Кайеркане

Так, в программу этого года предлагается включить три нежилых помещения в районах Кайеркан и Талнах: два помещения на ул. Школьной, 3а (237,8 кв. м и 266,4 кв. м) и одно на ул. Игарской, 18 (122,3 кв. м). Включение данных объектов в план приватизации принесёт в бюджет города дополнительно около пяти млн рублей. Эта сумма может быть скорректирована с учётом фактической стоимости помещений по окончании их приватизации. С учётом корректировки общая сумма дохода от передачи в частные руки муниципального имущества в текущем году составит порядка 68,7 млн рублей. Предлагаемые изменения члены депутатской комиссии согласовали.

Что касается проекта местной программы приватизации казённого имущества на 2023 год, то пока туда планируется включить два объекта: нежилое помещение площадью 170,8 кв. м по ул. Богдана Хмельницкого, 11, и нежилое помещение в Талнахе по ул. Диксона, 6, площадью 311,7 кв. м. По прогнозу продажа этих объектов пополнит городской бюджет на около 4,2 млн рублей. Сумма может измениться после проведения оценки рыночной стоимости объектов. Представленный проект программы также был одобрен депутатами.

Окончательное решение по данным вопросам будет принято на сессии городского Совета.