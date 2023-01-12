В этом году в регионе проведут государственную кадастровую оценку зданий, квартир, сооружений

Центру кадастровой оценки предстоит оценить 2,3 млн объектов — это здания, помещения (офисы, квартиры), сооружения, объекты незавершённого строительства, машино-места.

Для качественной оценки в прошлом году Центр установил коды функциональных подгрупп объектов, систематизировал информацию о рынке недвижимости более шести тысяч объектов недвижимости. По множеству зданий отсутствовала информация о материалах стен, годе постройки, количестве надземных этажей – часть информации получена в фонде данных государственной кадастровой оценки. Кроме того, из оцифрованных технических паспортов добавлены характеристики для 15 тысяч объектов.

Итоги государственной кадастровой оценки будут максимально соответствовать экономической ситуации и учитываться при начислении имущественных платежей.