В этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировка

Такая процедура стала возможной благодаря муниципальной программе, в рамках которой управляющие компании и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска выполняют работы совместно. Для этого были подготовлены соответствующие схемы. Дворы были отобраны ещё прошлым летом. Специалисты предварительно наметили участки, которые в первую очередь нуждаются в ремонте, в расчёт брались и обращения норильчан.

- Сегодня двор на ул. Комсомольской, 42, 44а, благодаря комплексной асфальтировке выглядит завершённым, без «белых пятен». Кроме того, здесь разбита зелёная зона, расставлены лавочки и урны, что делает его более уютным, - пояснила Лариса Шевель, генеральный директор УК «Город».

Работы здесь начались ещё в 2020 году. Ранее подрядчик усилил конструкции нулевого цикла в доме № 44, а также отремонтировал входные группы, заменил ограждения и крыльца.

- В этом году УК «Город», согласно муниципальной программе, выполнит работы на площади более 14 тысяч кв. м. - это 13 дворов. На сегодняшний день работы завершены на 11 участках, процесс идёт по графику. Теперь главное, чтобы жильцы относились бережно к тому, что для них делают, - отметила Лариса Шевель.

- Всего этим летом в городе заасфальтируют участки площадью порядка 20 тысяч кв. м. На это выделено 3 млн рублей. Асфальтировка общественных территорий началась в конце июня. Первым объектом стала площадка перед парком «Озеро Долгое». Подрядчик, работающий на ул. Комсомольской, 42 - 44а, вскоре займётся благоустройством двора на ул. Комсомольской, 27, - сообщил Владимир Царев.

Схемы асфальтировки на следующий год также разработаны и находятся на стадии утверждения.