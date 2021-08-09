МАУ ИЦ «Норильские новости»

В этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировка

В этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировка

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В этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировка

Комплексной она называется потому, что затрагивает общественную и придомовую территории.

В этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировкаВ этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировкаВ этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировкаВ этом году во многих норильских дворах проводится комплексная асфальтировка

Такая процедура стала возможной благодаря муниципальной программе, в рамках которой управляющие компании и управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска выполняют работы совместно. Для этого были подготовлены соответствующие схемы. Дворы были отобраны ещё прошлым летом. Специалисты предварительно наметили участки, которые в первую очередь нуждаются в ремонте, в расчёт брались и обращения норильчан.

- Сегодня двор на ул. Комсомольской, 42, 44а, благодаря комплексной асфальтировке выглядит завершённым, без «белых пятен». Кроме того, здесь разбита зелёная зона, расставлены лавочки и урны, что делает его более уютным, - пояснила Лариса Шевель, генеральный директор УК «Город».

Работы здесь начались ещё в 2020 году. Ранее подрядчик усилил конструкции нулевого цикла в доме № 44, а также отремонтировал входные группы, заменил ограждения и крыльца.

- В этом году УК «Город», согласно муниципальной программе, выполнит работы на площади более 14 тысяч кв. м. - это 13 дворов. На сегодняшний день работы завершены на 11 участках, процесс идёт по графику. Теперь главное, чтобы жильцы относились бережно к тому, что для них делают, - отметила Лариса Шевель.

- Всего этим летом в городе заасфальтируют участки площадью порядка 20 тысяч кв. м. На это выделено 3 млн рублей. Асфальтировка общественных территорий началась в конце июня. Первым объектом стала площадка перед парком «Озеро Долгое». Подрядчик, работающий на ул. Комсомольской, 42 - 44а, вскоре займётся благоустройством двора на ул. Комсомольской, 27, - сообщил Владимир Царев.

Схемы асфальтировки на следующий год также разработаны и находятся на стадии утверждения.

Фото Владимир Макушкин
9 августа в 12:05 390
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