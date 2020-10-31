В Кайеркане открылась мастерская печатной графики

В октябре 2020 года в Кайеркане в ходе реализации социально–образовательного проекта «Печатка» состоялось открытие мастерской печатной графики, созданной на базе Кайерканской детской школы искусств при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».

Проект гостям презентовала автор идеи — Светлана Бакланова, отметив, что работа в мастерской, оснащённой профессиональным оборудованием, даст преподавателям новый арт–инструментарий для творчества, а учащимся школы позволит освоить техники офорта, линогравюры, гравюры на картоне, монотипию и другое.

Все желающие смогли собственноручно сделать оттиски по формам, заранее подготовленным преподавателями художественного отделения школы искусств. Каждый участник импровизированного мастер–класса получил памятную открытку–гравюру в качестве творческого подарка от команды проекта.

В дальнейшем ресурсы мастерской печатной графики будут использоваться для проведения занятий и мастер–классов, направленных на освоение различных печатных техник и выполнение графических работ, не только для учащихся школы, но и для всех любителей и ценителей изобразительного искусства, желающих познакомиться с этим видом творчества.