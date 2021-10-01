В Кайеркане подходят к концу работы по ликвидации стихийных свалок

«Первый контракт уже выполнен. Работы были сданы досрочно, без каких-либо нареканий. Техническим заданием было расчистить от мусора территорию в районе ул. Норильской вдоль железнодорожных путей. Сумма контракта составила 2 млн рублей. Объёмы - 250 куб. м», - сообщила Елена Недбайло, начальник Кайерканского территориального управления.

В рамках второго контракта подрядчику предстоит до 31 октября убрать территорию в районе русла ручья Кайерканский. Несмотря на выпавший снег, работы идут активно и даже планируется сдать объект досрочно. Сумма контракта - 2 млн рублей, объём вывозимого мусора - 350 куб. м.

«На будущий год территории будут определяться, исходя из финансирования. Мы, конечно же, знаем все эти места, но предварительно необходимо рассчитать объёмы, исходя из которых и будут выбраны конкретные участки», - добавила Елена Недбайло.