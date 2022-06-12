МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Кайеркане положено начало строительству православного храма

В Кайеркане положено начало строительству православного храма

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В Кайеркане положено начало строительству православного храма

В День России в Кайеркане прошло освящение закладного камня для храмового комплекса в честь Преображения Господня. Глава Норильска Дмитрий Карасев поздравил будущих прихожан и всех православных жителей города со знаменательным событием.

В Кайеркане положено начало строительству православного храмаВ Кайеркане положено начало строительству православного храмаВ Кайеркане положено начало строительству православного храмаВ Кайеркане положено начало строительству православного храмаВ Кайеркане положено начало строительству православного храмаВ Кайеркане положено начало строительству православного храма

На месте будущего храмового комплекса, который расположится в районе дома № 20 по улице Первомайской, провёл богослужение епископ Норильский и Туруханский Агафангел. После оглашения закладной грамоты он поместил её в стальную капсулу и вложил в основание фундамента к закладному камню.

«Сегодня закладывается основа храмового комплекса, который станет источником веры и света для всех православных христиан Кайеркана. Искренне желаю, чтобы в стенах храма Преображения Господня обрели духовную защиту все, кому она необходима. Чтобы радость и умиротворение, которые можно будет здесь почерпнуть, придавали сил и укрепляли веру», - сказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

«Доброй традицией стало то, что «Норникель» помогает строить храмы. Недавно был построен Храм Новомучеников и Исповедников церкви Русской на ул. Мира в Центральном районе Норильска, завершается строительство Храма Великомученицы Варвары в Талнахе. Сегодня мы закладываем камень будущего храмового комплекса в Кайеркане. Таким свершениям мф уделяем особое внимание - не только в Норильске, но и во всех городах присутствия компании, - прокомментировал событие заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин.

Двухэтажное здание храма будет вмещать 150 прихожан.Общая площадь строения - порядка 260 квадратных метров. Дом причта площадью более 400 квадратных метров будет включать в себя помещения для воскресной школы, благотворительной и хозяйственной деятельности прихода. Наружные стены обоих зданий будут выполнены из деревянного бруса, что придаст храмовому комплексу особый колорит.

Фото Марина Пешкова
12 июня в 17:46 460
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