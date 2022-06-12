В Кайеркане положено начало строительству православного храма

На месте будущего храмового комплекса, который расположится в районе дома № 20 по улице Первомайской, провёл богослужение епископ Норильский и Туруханский Агафангел. После оглашения закладной грамоты он поместил её в стальную капсулу и вложил в основание фундамента к закладному камню.

«Сегодня закладывается основа храмового комплекса, который станет источником веры и света для всех православных христиан Кайеркана. Искренне желаю, чтобы в стенах храма Преображения Господня обрели духовную защиту все, кому она необходима. Чтобы радость и умиротворение, которые можно будет здесь почерпнуть, придавали сил и укрепляли веру», - сказал глава Норильска Дмитрий Карасев.

«Доброй традицией стало то, что «Норникель» помогает строить храмы. Недавно был построен Храм Новомучеников и Исповедников церкви Русской на ул. Мира в Центральном районе Норильска, завершается строительство Храма Великомученицы Варвары в Талнахе. Сегодня мы закладываем камень будущего храмового комплекса в Кайеркане. Таким свершениям мф уделяем особое внимание - не только в Норильске, но и во всех городах присутствия компании, - прокомментировал событие заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин.

Двухэтажное здание храма будет вмещать 150 прихожан.Общая площадь строения - порядка 260 квадратных метров. Дом причта площадью более 400 квадратных метров будет включать в себя помещения для воскресной школы, благотворительной и хозяйственной деятельности прихода. Наружные стены обоих зданий будут выполнены из деревянного бруса, что придаст храмовому комплексу особый колорит.