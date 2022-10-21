В Кайеркане продолжается второй этап благоустройства общественного пространства в районе ул. Первомайской, 12-16

По словам Сергея Гарбарука, заместителя директора УЖКХ по благоустройству и оперативному контролю, на объекте наблюдается значительное отставание от графика работ. В том числе это связано с логистическими трудностями. Однако до конца года подрядчики обещают справиться с задачей. Хотя объём бетонных работ здесь большой, но их можно проводить и в холода благодаря применению специальных добавок, говорят специалисты.

В следующем году в ходе завершающего этапа благоустройства многофункционального спортивно-досугового комплекса будет проведена планировка земельного участка, обустроены бетонное основание под детскую площадку, тротуар и беговая дорожка, установлены опоры освещения со светодиодными уличными светильниками, смонтировано детское игровое оборудование. Основание детской площадки, беговой дорожки, футбольного и баскетбольного поля выложат травмобезопасным покрытием, установят ограждения.

Завершающим штрихом станет установка лавочек, урн и малых архитектурных форм.