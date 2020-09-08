МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Кайеркане прошёл субботник

В Кайеркане прошёл субботник

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В Кайеркане прошёл субботник

В следующем году Кайеркану исполнится 65 лет. Уже сейчас район готовят к юбилею.

В Кайеркане прошёл субботникВ Кайеркане прошёл субботникВ Кайеркане прошёл субботникВ Кайеркане прошёл субботник

В минувшие дни прошло совещание на котором обсуждались изменения внешнего вида Кайеркана. А на прошлый выходных Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города Норильска, поручил заместителю главы города по району Кайеркан Елене Недбайло провести субботник.

Волонтёры и неравнодушные жители очистили территорию ручья Кайерканского. Общими усилиями было собрано около 20 кубометров мусора, в том числе и крупногабаритного.

До юбилея планируется провести более масштабную расчистку с привлечением спецтехники. Руководство района призывает граждан поддерживать чистоту и порядок.

Фото пресс–службы администрации Норильска
8 сентября в 13:03 210
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