В Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1г
В Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1г
Глава города, как и обещал на встрече с жителями Кайеркана, лично принял участие в мероприятие.
Вокруг детской площадке в заранее подготовленный грунт были высажены более 200 саженцев ивы. Помимо кустарников, участники субботника посеяли траву, которую укрыли специальным материалом. И конечно не забыли тщательно пролить.
Кроме того, более 300 саженцев в тот день высадили в Талнахе и более 500 — в Центральном районе.
«Этой осенью в Большом Норильске планируется высадить более двух тысяч саженцев. Технология полностью согласована с профильными специалистами в сфере растениеводства. Мы делаем правильную работу и считаю, что её необходимо проводить на постоянной основе. Уверен, что кустарники приживутся и будут радовать норильчан», - отметил Дмитрий Карасев.