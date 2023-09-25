МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1г

В Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1г

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В Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1г

Глава города, как и обещал на встрече с жителями Кайеркана, лично принял участие в мероприятие.

В Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1гВ Кайеркане состоялся традиционный субботник по озеленению придомовой территории по адресу ул. Строительная, 1г

Вокруг детской площадке в заранее подготовленный грунт были высажены более 200 саженцев ивы. Помимо кустарников, участники субботника посеяли траву, которую укрыли специальным материалом. И конечно не забыли тщательно пролить.

Кроме того, более 300 саженцев в тот день высадили в Талнахе и более 500 — в Центральном районе.

«Этой осенью в Большом Норильске планируется высадить более двух тысяч саженцев. Технология полностью согласована с профильными специалистами в сфере растениеводства. Мы делаем правильную работу и считаю, что её необходимо проводить на постоянной основе. Уверен, что кустарники приживутся и будут радовать норильчан», - отметил Дмитрий Карасев.

Текст Евгений Стренадко
Фото Евгений Стренадко
25 сентября в 09:34 730
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