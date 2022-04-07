В Кайеркане закончили установку цветодинамической системы
В Кайеркане закончили установку цветодинамической системы
Напомним, в прошлом году в честь 65-летия Кайеркана началась реализация проекта, направленного на улучшение архитектурно-художественного облика района.
Цветодинамическую систему установили на железнодорожном мосту при въезде в Кайеркан. Одним из главных украшений стала новая иллюминация — её переливы напоминают северное сияние. А напротив жилого дома по адресу ул. Победы, 1, повесили электронное табло, которое в любую погоду показывает время, дату и температуру воздуха.
Реализация всех мероприятий, в том числе издание книги «Лица улиц. Кайеркан», которая содержит информацию о зарождении, строительстве и развитии района, уникальные архивные и современные фотографии, воспоминания людей, судьбы которых связаны с Кайерканом, стала возможной при активной поддержке компании «Норникель».