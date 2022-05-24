В Кайеркане завершаются работы по сносу многоквартирного дома на улице Надеждинской

«На объекте работает подрядная организация «Форвард». Демонтаж проходит без особых сложностей. Подрядчик не в первый раз выполняет подобную задачу и имеет достаточное количество техники и рабочей силы. Всего задействовано порядка 12 человек. По необходимости их количество варьируется. Сейчас вывозится мусор, поэтому работают два погрузчика, экскаватор и самосвал», - пояснил начальник производственного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Гарбарук.

Следующий в очереди на снос аварийный дом по адресу: ул. Дзержинского, 3, в Центральном районе. Подрядчик на объект найден. С 30 марта здесь идут подготовительные работы. В понедельник рядом с домом была перекрыта дорога, а к концу текущей недели начнётся демонтаж здания. Сергей Гарбарук отметил: «Поскольку оно располагается вблизи проезжей части и рядом с ним находятся другие объекты, процесс сноса здесь будет гораздо сложнее. Большую часть работ придётся выполнять вручную».

По контракту дата окончания сноса - 30 июля 2022 года. Также в этом году будет демонтирован ещё один аварийный дом по ул. Московской, 14. Сейчас идёт заключение муниципального контракта с подрядчиком.

Работы по сносу этих зданий выполняются в рамках муниципальной программы по демонтажу вышедшего из эксплуатации жилого фонда.