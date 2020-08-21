В Кемеровской области построят второй отвал для отходов углеобогащения

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство отвала отходов углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Новая обогатительная фабрика, которая строится в Прокопьевском районе Кемеровской области, предназначена для переработки рядовых углей и получения высококачественного концентрата коксующихся и энергетических марок угля. Сырьём для фабрики будет служить продукция угольных предприятий, входящих в структуру ООО «Талдинская горная компания».

Проектной документацией предусмотрено строительство второго отвала для размещения отходов углеобогащения, включая шлам, гравитационные и флотационные отходы. Общий годовой объём поступления отходов обогащения на период эксплуатации отвала составит 809,6 тыс. куб. м или около 1,3 млн тонн. Проектный срок службы отвала — 16 лет. Для создания прочного дренированного основания отвала сформируют так называемый предотвал — насыпь пород повышенной фильтрации высотой 5 м.

На территории отвала обустроят площадки контрольно–пропускного пункта и склада плодородного слоя почвы, очистные сооружения поверхностных сточных вод, а также объекты водоотведения и энергоснабжения. Кроме того, здесь проложат подъездные автомобильные дороги.