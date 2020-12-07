В комфортной среде

Наверное, из скромности инженеры в целом склонны расценивать всё достигнутое за 12 месяцев как плановую производственную деятельность, однако в своей работе в этом году находят определённо позитивные тенденции, достойные примера и продолжения.

По словам исполняющего обязанности главного энергетика РМСТ «Норильскэнергоремонт» Максима Пашкова, в определённой степени значимой и своевременной в этом году стала программа улучшения социально–бытовых условий работников на нескольких участках треста.

Так, в месте размещения 15–го участка в Талнахе был проведён капитальный ремонт бытовых помещений для работников треста. Здесь были отремонтированы комнаты приёма пищи вместе с бытовой техникой и утварью, мебель, частично кабинеты, спортивный зал — в целом весь третий этаж здания ЭРЦ. Везде были смонтированы системы противопожарной сигнализации, приточно–вытяжной вентиляции.

Продолжается обустройство сервисного центра по ремонту технологического оборудования металлургических предприятий на Надеждинском металлургическом заводе. Здесь подготовлены раздевалки, душевые и бытовые помещения для сотрудников. Проводятся работы по замене внутренней и наружной системы тепловодоснабжения (ТВС), электроснабжения, освещения и кислородных трубопроводов в цехах здания сервисного центра. К работам приступили в этом году, но производственных планов у нас с избытком и на следующий. Сервисный центр осуществляет ремонты напыльников конверторов, готовит запасные части для ремонта системы охлаждения котлов и печей. Поскольку на «Надежде» разворачивается большая стройка в рамках «Серного проекта», комфортные бытовые условия, по словам Максима Пашкова, для персонала будут очень даже кстати.

На одном из участков треста, кроме стандартного набора обязательных мероприятий в рамках улучшения социально–бытовых условий — ремонта помещений и обеспечения мебелью и бытовой техникой, энергетикам для полноценной реализации программы СБУ пришлось также восстанавливать локальную сеть канализации. Для этого понадобилось вскрывать грунт в районе прокладки коммуникаций и приводить водоотвод в порядок.

Серьёзный ремонт в настоящий момент проводится на ТЭЦ–3, где 47–й участок треста проводит капитальный ремонт водогрейного котла на пиковой котельной, а также параллельно ведётся строительство ремонтной площади. Ремонтникам выделили участок цеха, где сейчас монтируются ограждения и производятся коммуникации под собственную производственную площадку РМСТ «НЭР».

Трест «Норильскэнергоремонт» принял к реализации свою часть задания по перемещению в Центральный район Норильска модульного бетонного завода, который сейчас расположен вблизи аэропорта «Норильск». Для ремонтно–строительного треста (РСТ) ООО «Норильскникельремонт» оборудование будет разобрано и перевезено в район ЗЖБИ, для чего энергетикам поручено провести осмотр механизмов и заводской документации, а также сделать подсчёт затрат на перевозку.

Самым серьёзным мероприятием и крупным ремонтом года энергетики по праву считают реализацию проекта оптимизации производственного пространства и серьёзной экономии энергоресурсов за счёт проведённой работы, повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда, а также улучшения условий работы сотрудников. Речь идёт о переводе 12–го участка «НЭР» из старого здания на улице Октябрьской на базу на Вальковском шоссе.

Переводом подразделения руководство предприятия добилось эффективного использования имеющихся производственных площадей под одной крышей. Сделано это было так, что производственный процесс удалось не прерывать. Энергетики не только выполнили задачу по переезду на новое место, но и сумели оборудовать его так, чтобы соответствовать всем современным нормам промышленной безопасности и охраны труда.

Для оптимальной компоновки новых площадей энергетикам и механикам пришлось пересмотреть схему использования имеющихся мощностей: на отдельных участках перенесли или демонтировали оборудование, под материалы и комплектующие установили крепления и стеллажи, заново расставили станки и агрегаты. Для работы на некоторых участках оборудовали отдельные помещения, обновили рабочие места, нигде не видно кабелей и проводов — всё уложено в кабель–каналы и короба, оборудование собрано в специальных шкафах. Общий вид дополняет яркая демаркация — указаны безопасные зоны, направления передвижения, рабочее пространство разграничено специальными обозначениями и предупреждающими знаками.

На площадях «НЭР» было решено заменить ещё и систему обогрева цехов — вместо громоздких и устаревших тепловых завес, воздуховодов и промышленных калориферов смонтирована современная точечная система подачи тёплого воздуха не только на входные группы и заезды, но и на отдельные рабочие места. Каждый из источников оснащён датчиком температуры, который настраивается индивидуально на каждом участке. Герметичность новых въездных систем и более точное распределение потоков тёплого воздуха позволили предприятию добиться значительной экономии тепловой и электроэнергии. С заменой тепловой системы также удалось значительно снизить уровень шума в производственных помещениях. К тому же демонтаж старых калориферных систем существенно добавил полезной площади в цехах.

Именно такой, практически инновационный в наших условиях, подход к экономии ресурсов стал примером для распространения практики не только в других подразделениях треста, но и на других предприятиях.