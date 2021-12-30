В конце года собрание Таймырского краеведческого музея пополнилось ценными экспонатами

Коллекция включает документы и награды, принадлежавшие нашему знаменитому земляку. Среди них — рукописи, конспекты учебных занятий, партитуры танцев, записи национальных сказок народов Таймыра. Коллекция отражает жизненный и творческий путь Владимира Эйновича, говорят сотрудники музея.

Профессиональная творческая деятельность Владимира Сигунея началась в посёлке Носок в 1977 году. Далее были работа в творческих агитационных бригадах, художественное руководство народными ансамблями «Харп» в посёлке Караул и «Сыра-Сэв» в городе Салехарде. Жители Таймыра хорошо знают Владимира Эйновича как руководителя таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро», широко известна и его преподавательская деятельность в Дудинской детской школе искусств имени Бориса Молчанова. Хореографический талант и педагогическая одарённость Владимира Эйновича способствовали созданию им образцового детского хореографического ансамбля «Таймыр».

Сигуней Владимир Эйнович ушёл из жизни 8 ноября 2020 года, но его любовь к фольклорной культуре коренных малочисленных народов Севера продолжается в его учениках, вдохновляя их на собственные идеи и замыслы. Творческое наследие мастера продолжает радовать зрителя.

Фото предоставлено Таймырским краеведческим музеем.