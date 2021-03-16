В конце марта в России стартует крупнейшая экспедиция российских учёных в Арктику

Время проведения экспедиции запланировано с марта-мая 2021 года и до декабря 2022-го. Об этом сообщил замдиректора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ Павел Химченко на пленарной сессии, посвящённой ключевым инвестиционным проектам развития АЗ РФ, в рамках международной конференции «Арктика-2021».

Как сообщает ресурс arctic.ru, основными направлениями работы для членов экспедиции станут атомные, биологические, экологические, медико-биологические и гидроакустические исследования. Задачи экспедиции – реализация научной программы фундаментальных и прикладных исследований, укрепление имиджа России как лидера в изучении широких высот Арктики и формирование позитивной повестки российского председательства в Арктическом совете. В ходе экспедиции будет исследоваться изменение климата, что необходимо для успешной адаптации в Арктике.

По словам Химченко, в подготовке экспедиции участвовало более 20 институтов Российской академии наук, более 11 высших учебных заведений, в её работе примут участие более 400 учёных и будут реализованы свыше 40 комплексных исследовательских проектов. Экспедиция станет крупнейшим научным мероприятием в Арктике и истории России.