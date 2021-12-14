В крае открылась самая северная ледовая переправа

Зимой переправа будет обеспечивать транспортное сообщение между островной и материковой частями Диксона. Протяжённость самой северной ледовой дороги - 5,4 км. Специалисты ежедневно отслеживают гидрологическую, гляциологическую и метеорологическую обстановку в районе переправы.

Установлены допустимые нагрузки: для колёсного транспорта – 4,62 тонны, для гусеничного – 5,73 тонны. При наличии саней и прицепов масса транспорта и прицепа суммируется. При движении между транспортными средствами с массой, близкой к предельно допустимой, следует сохранять расстояние не менее 20 метров. Стоянка транспорта на переправе запрещена. Скорость движения - не более 10 км\ч.

Самая северная ледовая переправа обустроена и введена в эксплуатацию за счёт средств бюджета муниципального района, сообщает отдел по связям с общественностью администрации Таймырского муниципального района.