В крае продолжается реализация антикризисных мероприятий, направленных на смягчение последствий распространения вируса

В регионе действует программа по снижению ежемесячных платежей по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей экономики.



Своё участие в программе подтвердили «Сбербанк России», «Енисейский объединенный банк», «ББР Банк», сообщили в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края. Банки могут заключать с предпринимателями дополнительные соглашения по уменьшению платежей на ключевую ставку Банка России (это 4,5%) с последующим возмещением этих средств в рамках разработанной правительством края инициативы. Мера направлена на тех представителей бизнеса, кто оформил кредиты на сумму до 11 млн рублей до 1 апреля 2020 года.



«Из бюджета Красноярского края банкам возместят сумму, на которую будут снижены ежемесячные платежи по действующим кредитам, причём уже после самого факта снижения. Таким образом, в банках не может остаться ни рубля этой поддержки, вся она будет направлена на снижение кредитного бремени малого и среднего бизнеса. Фактически краевой бюджет заплатит за пострадавший бизнес часть платежа по кредиту, – пояснил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. – Мы разработали это мероприятие для снижения кредитной нагрузки самой пострадавшей категории. Это те малые и средние предприятия, которые вынуждены были привлекать небольшие по размерам кредиты на развитие и пополнение оборотных средств и попали в затруднительное положение в период карантинных мер, вызванных пандемией».



Если предприятие относится к видам деятельности, упомянутым в постановлении правительства РФ от 03.04.2020 № 434, и удовлетворяет требованиям программы, предпринимателю необходимо обратиться в свой банк для заключения соответствующего дополнительного соглашения. Такая мера поддержки будет действовать до конца года.