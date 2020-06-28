В крае расширили перечень лекарств, отпускаемых населению с 50% скидкой

Правительство нашего региона утвердило изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам России медицинской помощи в Красноярском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Стоимость программы увеличится на 4,6 млрд рублей, сообщает Newslab со ссылкой на региональный минздрав.

В принятом документе сохранены все действующие государственные гарантии по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению граждан, а также все гарантии медицинским работникам региона. Согласно изменениям расширен перечень лекарств, отпускаемых населению с 50% скидкой, он дополнится 35 лекарственными препаратами.

Напомним, территориальные программы госгарантий включают в себя два компонента: базовую программу обязательного медицинского страхования (средства ФОМС) и финансирование из регионального бюджета.