В крае растут темпы вакцинации. Таймыр — в числе лидеров

По данным территориального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, на 9 ноября в регионе зарегистрировано 137 690 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, в том числе 740 — за последние сутки. Развёрнуто 6290 коек в 54 временных инфекционных госпиталях, занятость коечного фонда составляет 84,6%. Потребление кислорода — порядка 57,1 тонны в сутки. На амбулаторном лечении — 15 371 пациент.

При этом минздрав края отмечает прирост темпа иммунизации населения за последние две недели на 45%. За праздничные и нерабочие дни вакцину от коронавирусной инфекции получили 31 тысяча жителей региона.

По данным на 7 ноября первым компонентом привиты 1011,4 тыс. человек, закончили иммунизацию 960,4 тыс. жителей края. Лидерами по охвату стали Таймыр, Туруханск, Мотыгинский и Емельяновский районы, Бородино и другие.