В краевой столице обсудили проект бюджета региона

Проект бюджета включает расходы на приоритетные направления, такие как выплаты «полярок» для бюджетников, переезжающих на Крайний Север; субсидии для людей, ведущих традиционное хозяйство; расходы на различные инфраструктурные проекты. Значительная часть предложений комитета уже нашла отражение в бюджете, включая допфинансирование программ «Север — Юг» (50 млн руб.) и «Дети Арктики» (6 млн руб.).

Депутаты озабочены недостаточным финансированием программы по развитию Норильска и задержкой строительства больницы в Игарке и жилья для бюджетников в Туруханском районе.

Людмила Магомедова подчеркнула необходимость стабильного финансирования для системного решения проблем. Она также выразила тревогу относительно отсутствия средств на ремонт и строительство дорог в Норильске и подчеркнула неотложность решения проблемы перинатального центра.

Комитет поддержал проект бюджета во втором чтении с условием включения предложений, требующих срочного решения, в проект постановления по бюджету.