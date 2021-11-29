В краевом бюджете-2022 предусмотрят дополнительные выплаты для медиков скорой помощи

Сумма в 30 млн рублей предназначается для докторов и фельдшеров, впервые устроившихся на работу в скорую помощь. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как поясняет пресс-служба губернатора, подъёмные получат медики, начинающие свой профессиональный путь в скорой помощи в шести городах Красноярского края – Норильске, Канске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Красноярске, а также уже опытные специалисты, приехавшие на работу в эти города из других регионов страны. Врачи единовременно получат по миллиону рублей, фельдшеры – по 500 тысяч.

«Надеюсь, что это позволит укрепить очень важное звено нашей медицины – скорую помощь, а также поможет привлечь на работу молодых специалистов», – отметил Александр Усс.