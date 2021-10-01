В краевом правительстве определили планы по развитию промышленности на ближайшие три года

В рамках программы «Развитие металлургического производства на территории Красноярского края» к 2024 году прогнозируется рост объёмов отгруженной продукции на 8%, до 1,4 трлн рублей. Увеличить показатели планируется за счёт реализации инвестиционных проектов предприятиями металлургической отрасли. В их числе и расширение мощностей Надеждинского металлургического завода, реализация экологического проекта «Серная программа 2.0», предусматривающего снижение выбросов диоксида серы к 2025 году на 90%.

В отраслевой программе «Развитие машиностроения Красноярского края» прогнозируется рост объёмов отгруженной продукции предприятиями машиностроения на 22% - с 112,7 млрд рублей в 2020 году до 135,8 млрд рублей к 2024 году.

Евгений Афанасьев также представил отраслевую программу «Развитие добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых». За трёхлетний период реализации программы добыча угля увеличится на 20% и составит 43 млн тонн в год. Ключевой инвестиционный проект в угледобыче - это проект по производству угольных концентратов из коксующихся углей ООО «Северная звезда». Объём инвестиций за период реализации программы составит 40,6 млрд рублей.

Перспективы добычи нефти в регионе связаны с дальнейшим развитием нефтегазовых месторождений Ванкорского кластера - Ванкорского, Сузунского, Тагульского, Лодочного, а также Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений, а также с инвестиционным проектом «Восток Ойл», который объединяет Западно-Иркинский участок недр и Пайяхскую группу месторождений.

По информации министра, к 2024 году планируется увеличить объёмы добычи нефти на 36,6% до 27,6 млн тонн в год. Объём переработки нефти до 2024 года возрастёт на 2,7% до 7,4 млн тонн, что будет определяться модернизацией действующих производственных мощностей на территории края.

В энергетике в трёхлетний период ожидается рост основных показателей - по объемам отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) на 33,7%, что в денежном выражении составит 227,1 млрд рублей, а также увеличению трансформаторной мощности на 8,2%. Производство электрической энергии увеличится на 0,2% и прогнозируется в пределах 66,44 млрд кВт/ч. Выработка тепловой энергии увеличится на 8% и составит 45 млн Гкал. В среднесрочном периоде развитие энергетики связано с реализацией инвестиционных программ, направленных на модернизацию производственных мощностей. Наиболее крупные инвестиционные проекты в отрасли - модернизация станций ООО «Сибирская генерирующая компания», второй этап по замене рабочих колес на гидротурбинах станции АО «Красноярская ГЭС», комплексная реконструкция ТЭЦ-2 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», реализация инвестпроектов по энергообеспечению центральных и южных районов края ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС. Общая сумма инвествложений предприятиями энергетического комплекса за три года составит 17,8 млрд рублей.