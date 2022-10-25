В Красноярске обсудили перспективный механизм комплексного развития городских территорий и планы по строительству жилья

Глава региона отметил, что сегодня вопросам строительства уделяется особое внимание как в стране, так и в регионе: «Во многих странах в тяжёлые времена именно строительная отрасль позволяла удержать экономику, поскольку именно она даёт огромный мультипликативный эффект. В этом смысле строительное направление края тоже должно выполнить свою стабилизирующую и развивающую роль. Тем более что появился механизм, которого давно ждали: комплексное развитие территорий. Он позволяет очень эффективно учитывать интересы государства, жителей и застройщиков. Необходимо сделать зоны КРТ драйвером строительства жилья в крае».

По словам заместителя председателя правительства Красноярского края Сергея Козупицы, в текущем году планируется сдать 1,39 млн кв. м жилья, что на 70 тыс. кв. м превышает план, установленный региональным проектом «Жильё» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Постепенный рост объёмов строительства в крае приведет в 2030 году к увеличению ввода нового жилья до 1,64 млн кв. м в год.

Подобный рост возможен именно благодаря тому, что в Красноярском крае начали использовать механизм комплексного развития территорий (КРТ). Уже заключены четыре договора КРТ с застройщиками: два в Красноярске и по одному в Норильске (Оганер) и Ачинске общей площадью более 30 га. Также под КРТ выделена значительная территория в микрорайоне Николаевка краевого центра. В следующем году для застройки в рамках комплексного развития ожидается выделение ещё шести площадок.

Всего же механизм комплексного развития территорий только в Красноярске позволит до 2030 года вовлечь в оборот более 1600 га застроенных и незастроенных территорий с потенциалом строительства жилья порядка 19 млн кв. м. По предварительным расчётам, для обеспечения районов КРТ социальной инфраструктурой потребуется построить не менее 100 детских садов и 55 школ.