В Красноярске определены победители конкурса «Лидеры Енисейской Сибири»

В столице края подвели итоги межрегионального конкурса «Лидеры Енисейской Сибири». Победителями стали 258 конкурсантов, которые вошли в кадровый резерв Енисейской Сибири и будут рекомендованы для рассмотрения на вакантные должности организаций-участников комплексного инвестпроекта, сообщили в пресс-службе АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Всего в конкурсе приняли участие 570 человек из Красноярска, Норильска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Уфы и других городов в возрасте от 21 года до 56 лет. Конкурсанты прошли тестирование по направлениям «Цифровые навыки» и «Управление проектами». Кроме того, в ходе тестирования оценивались ответственность, ориентация на результат, системное мышление и коммуникативные навыки, сообщает портал «Енисейская Сибирь».

По результатам тестирования победителями стали участники, набравшие необходимое количество баллов. Для того чтобы повысить шансы активных конкурсантов, им начисляли дополнительные баллы за наличие благодарственных писем от руководителей госорганов, государственных наград и ученых степеней.

Напомним, межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» проходил в онлайн-формате с 20 октября по 15 декабря 2021 года. К участию в конкурсе приглашались граждане РФ, желающие работать на крупных инвестиционных проектах в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.