В Красноярске планируется открыть музейный комплекс вечной мерзлоты и мамонта международного уровня

Предпосылкой для создания музейного комплекса стали обсуждения, на заседании краевого парламента в конце 2020 года инициатив, которые были разработаны для поддержки предпринимателей в Арктике и создания благоприятных условий налогообложения инвестпроектов, среди которых проект «Восток Ойл». В большей части его реализация планируется на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Потому Захаринский предложил «Роснефти» принять участие и в научных исследованиях региона.

Одним из предложений со стороны депутата стало создание научной стационарной базы международного уровня, где будут располагаться полевая база для экспедиций и лаборатория для испытания специализированной техники и одежды в экстремальных условиях Российской Арктики. Цель её создания – наблюдение за местной флорой и фауной, отслеживание состояния вечной мерзлоты, которые будут проводиться под руководством научных сотрудников СФУ и их коллег из России и других стран.

Ещё одним предложением стало создание банка палеоэкологической информации, который будет базироваться на базе СФУ. А уже следующим шагом - открытие музея вечной мерзлоты и мамонта, в котором будет представлена мамонтовая фауна и редкие экспонаты. По мнению Юрия Захаринского, такой музей должен появиться в Красноярске, как в столице Арктического региона.

«Многолетняя мерзлота занимает свыше 65% территории края. Она оказывает непосредственное влияние на всю хозяйственную деятельность: дороги, дома и промышленные объекты - здесь нельзя строить и эксплуатировать так, как это делается в южных регионах, - говорит Юрий Захаринский. - И отсутствие верного представления о том, как ведут себя многолетнемёрзлые грунты в разных условиях, может дорого обойтись природе и обществу. Без её изучения сложно развивать промышленность с минимальными рисками для окружающей среды».

В толщах многолетней мерзлоты хранится множество объектов материальной культуры, которые несут в себе глубокую историю. Благодаря климату все они отлично сохранились. Напомним, что в 2012 году на Таймыре были найдены останки Сопкаргинского мамонта, которые сегодня находятся в краеведческом музее Дудинки. А чуть позже на юге региона был найден его предок – степной мамонт, который весом достигал 10 тонн.

«Весьма интересно, что по данным генетических исследований, именно Сибирь является родиной шерстистого мамонта, здесь он появился около 450 тысяч лет назад и в дальнейшем распространился в Северную Америку. Важно, чтобы с подобными экспонатами, историей их обнаружения и в целом с историей развития природы и древнейшими этапами освоения Сибирской Арктики, могли познакомиться жители Красноярского края, России, да и других стран», - говорит Юрий Захаринский.

Не многие страны могут похвастать наличием аналогичных музейных комплексов. За рубежом их несколько - Норвежский музей ледников, музей мамонта в Швейцарии и одна из экспозиций Орегонского музея науки и промышленности США. В России есть три таких комплекса, два из которых находятся на территории Красноярского края - это краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» в Игарке и музей мамонта в Хатанге. Но из-за территориальной недосягаемости посещение данных музеев практически невозможно.

Юрий Захаринский уверен, что строительство музея в Красноярске станет отличным подарком городу к 400-летнему юбилею города.

«Такой музей даст возможность познакомиться с суровой, но неповторимой природой Арктики, её историей и современными проблемами, а также позволит гостям города лучше понять нашу культуру, сделать их неравнодушными к тому, что так высоко ценят жители Сибири», - считает Юрий Захаринский.