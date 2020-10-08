В Красноярском крае началась вакцинация от Covid-19

Как сообщалось ранее, изначально вакцина поступит в гражданский оборот. Медики из «красной зоны» уже сегодня пройдут процедуру вакцинации под строгим контролем соблюдения необходимых мер безопасности.

Напомним, что препарат «Гам-КОВИД-Вак» признан абсолютно безопасным и прошёл все клинические исследования. В Минздраве пояснили, что вакцина показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет. Вакцинация проводится по схеме: первичное введение, а затем вторичное через 21 день.