МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае началась вакцинация от Covid-19

В Красноярском крае началась вакцинация от Covid-19

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В Красноярском крае началась вакцинация от Covid-19

Первым в очереди стал Красноярск.

В Красноярском крае началась вакцинация от Covid-19

Как сообщалось ранее, изначально вакцина поступит в гражданский оборот. Медики из «красной зоны» уже сегодня пройдут процедуру вакцинации под строгим контролем соблюдения необходимых мер безопасности.

Напомним, что препарат «Гам-КОВИД-Вак» признан абсолютно безопасным и прошёл все клинические исследования. В Минздраве пояснили, что вакцина показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет. Вакцинация проводится по схеме: первичное введение, а затем вторичное через 21 день.

8 октября в 15:39 200
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