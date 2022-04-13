В Красноярском крае начали закрывать ледовые переправы

12 апреля были закрыты 26 ледовых переправ в Эвенкийском муниципальном районе и одна – в Енисейском. Действующими остались: в Эвенкии – 62 переправы, в Енисейском районе – 6, в Богучанском – 3, в Таймырском муниципальном районе – 2, в Туруханском – 1.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Красноярскому краю просят всех жителей и гостей края быть предельно осторожными и не выезжать на лёд, так как в весенний период он становится тонким и очень опасным. В случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый номер вызова экстренных служб – «112».