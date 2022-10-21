В Красноярском крае обновили Красную книгу растений и животных

Тираж нового издания Красной книги 1100 экземпляров. Это официальный документ, в котором отражены сведения о редких или исчезающих видах (подвидах, популяциях) растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) в Красноярском крае, также о необходимых мерах по их охране и восстановлению. Обновляется книга раз в 10 лет.

В минэкологии края отметили, что первая Красная книга животных Красноярского края была издана в 2000 году на основании перечня, утверждённого постановлением администрации края животных. Первое издание Красной книги растений и грибов Красноярского края состоялось в 2005 году.

Над созданием современного экземпляра книги трудились известные учёные и экологи региона. Каждая страница раскрывает уникальный растительный и животный мир Красноярья.

В двух томах Красной книги Красноярского края размещены очерки о 152 редких видах животных и 647 видах растений и грибов. Очерки снабжены картами, отражающими распространение уникальных животных и растений на территории региона.

Издание имеет яркую иллюстрацию с оригинальными цветными фотографиями и рисунками.

В ближайшее время современное издание Красной книги можно будет найти на полках библиотек, высших образовательных и природоохранных учреждений края.

Электронный вариант книги размещён на официальном сайте министерства.