В Красноярском крае оборудуют 2178 избирательных участков

Они будут работать с 25 июня по 1 июля с 8 утра и до 20 часов.

Проголосовать можно будет в течение недели, поэтому попасть в кабинку будет легко без очереди. На входе каждый голосующий получит одноразовые перчатки, маску и ручку. Также всем пришедшим измерят температуру.

Покидать избирательный участок нужно через другую дверь. Мера принята, чтобы те, кто уже проголосовал, и те, кто только собирается, не сталкивались друг с другом. Все работники избирательных участков будут также полностью укомплектованы средствами защиты.

«За время эпидемиологического периода в различных государствах были проведены избирательные процедуры разного порядка – от муниципальных выборов до выборов глав государств. Мы столкнулись с очень серьёзной проблемой, которая касается безопасности жизни и здоровья. Это не означает, что мы должны устранить, отменить демократические принципы. Право на безопасность и сохранение здоровья должно сочетаться с правом проявления политической воли», – говорит эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», региональный координатор корпуса "За чистые выборы" Эвелина Павельева.