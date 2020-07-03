В Красноярском крае определили победителей викторины. Новые квартиры достались и жителям Норильска.

Сегодня в эфире краевого телеканала были определены последние победители викторины на знание Конституции РФ. В последний день викторины, 1 июля, разыгрывались четыре автомобиля, четыре квартиры и 20 смартфонов, сообщает gornovosti.ru.

Автомобили получат счастливчики из Красноярска (0 983 855). Абанского района (2 172 900), Краснотуранского района (2 687 923) и Енисейского района (2 504 392).

Обладателями новых квартир с видом на Енисей стали жители Красноярска (0 855 165), Норильска (1 446 848, 1 355 962) и Минусинского района (2 721 153).

Номера билетов, которые выиграли смартфоны: 2 746 874, 0 120 515, 1 936 598, 0 352 390, 0 880 840, 2 526 334, 1 648 935, 1 419 414, 1 642 690, 0 158 532, 2 841 989, 2 754 884, 1 383 558, 0 399 031, 2 662 913, 2 996 890, 0 236 797, 0 613 518, 0 994 380, 0 210 147.

Все подробности конкурса по телефону 8-800-300-6033 и на сайте викторина2020.рф.

Напомним, викторина на знание Конституции РФ проводилась региональным отделением Ассоциации юристов России с 25 июня по 1 июля. Участники, которые посетили участки для голосования, смогли принять участие в викторине. Волонтёры с бланками для участия находились рядом с избирательными участками.