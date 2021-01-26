В Красноярском крае отмечен рост цен на медикаменты

В регионе отмечается высокая скорость роста цен в аптеках. По данным статистиков, с декабря прошлого года рост цен достиг до 10,4%. Хотя в 2019 году он достигал 4,4%.

Мониторинг цен ведётся по 43 наименованиям медикаментов, по его результатам отмечается, что только на пять из них цена уменьшилась.

Среди антилидеров по росту цен стали: «Линекс» цена выросла на 35,4%. «Аллохол» — на 27,3%, анальгин — на 26,2%, «Сульфацетамид» — на 25,4%, «Бромгесин» — на 25,2%, йод — на 22,5%, «Валидол» — на 20,3%, «Корвалол» — на 11,1%.